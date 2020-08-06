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房市回溫 廣州7月交易同比增長

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
40城平均地價創新高 易居房地產研究院近日發布報告顯示，7月中國大陸土地市場仍然保持較高熱度，40個城市平均地價創新高。圖為福州市高新區一處新建樓盤。（中新社資料照）
40城平均地價創新高 易居房地產研究院近日發布報告顯示，7月中國大陸土地市場仍然保持較高熱度，40個城市平均地價創新高。圖為福州市高新區一處新建樓盤。（中新社資料照）

在經歷了長達半年的同比（與上一年同期相比）下降後，廣州住宅成交量終於回升。統計數據顯示，7月廣州一手樓和二手樓的成交量同比分別增長26.49%和35.49%，均實現了年內首次同比上漲。

中新社報導，網易房產數據中心監控數據顯示，7月廣州一手樓網簽成交9059套，同比2019年7月的7162套增加1897套，同比上升26.49%。其中外圍五郊區（番禺區、南沙區、花都區、增城區、從化區）共計成交6139套，中心六區（越秀區、海珠區、荔灣區、天河區、白雲區、黃埔區）成交2920套。增城區奪得銷量冠軍，共成交2500套，海珠區成交量最少，只成交了103套。

數據顯示，今年1月和2月，廣州一手樓網簽成交量分別下降25.13%和下降61.34%，之後3至6月同比降幅逐月減少，分別為：3月下降35.94%、4月下降21.86%、5月下降8.67%和6月下降2.91%，7月是年內首個同比上漲的月分，且同比跳漲到了26.49%。其中天河區成交套數同比接近翻倍，而越秀區成交套數同比增長接近4倍。

二手房方面，據廣州市房地產中介協會統計的數據，7月分，廣州二手房網簽13560套，環比增長8.47%，同比則大漲了35.49%。其中，海珠區、花都區、天河區成交量名列前三。

廣州市房地產中介協會分析，目前市場資金面較為寬鬆，一定程度上刺激了消費者的購房需求。中國人民銀行數據顯示，截至6月末，M2餘額達到213.49兆元人民幣，同比增長11.1%，增速與上月末持平，比上年同期高2.6個百分點。

同時，深圳市「715新政」刺激廣州需求增加。部分客戶擔憂同為一線城市的廣州市調控將升級，加快入市；也有投資者從深圳轉向廣州南沙等區域購房。數據顯示，7月15日之前，廣州市二手住宅日均網簽量約為419套，而7月15日之後日均網簽量升至517套。此外，「賣一買一」改善型需求仍在繼續釋放。

房地產 二手房 深圳

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