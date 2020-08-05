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人民幣兌美元在岸、離岸匯率雙雙升破6.95

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
機構認為，人民幣匯率有較強的基本面支撐。路透
機構認為，人民幣匯率有較強的基本面支撐。路透

人民幣兌美元匯率在岸和離岸市場，今（5）日雙雙創3月以來新高。

澎湃新聞報導，人民幣兌美元即期匯率在以6.9660開盤後走高，升破6.96和6.95兩個關口，最高升值至6.9484，較昨日6.9820的官方收盤價，日內升值超過300個基點。截至16時30分，人民幣兌美元即期匯率收盤報6.9530，較昨日上漲290點。

更多反映國際投資人預期的離岸人民幣匯率今以6.9746開盤後，接連升破6.97、6.96和6.95三個關口，最高升值至6.9481。

中國外匯交易中心的數據顯示，人民幣兌美元中間價今升值51個基點，報6.9752。

交通銀行金融研究中心認為，7月以來，美元指數持續下跌，人民幣匯率升值幅度相對有限，大陸經濟逐步修復，股票債券市場有望持續資金淨流入，人民幣匯率有較強的基本面支撐。

人民幣 修復 外匯

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