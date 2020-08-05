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中汽協預計 大陸7月汽車銷售年增15%
中國汽車工業協會今（5）日在官方微博表示，大陸7月汽車行業銷量預估為208萬輛，比6月下降9.6%，比去年同期增長14.9%。其中，乘用車年增5.3%，商用車年增59.6%。
中汽協表示，今年前七個月，汽車行業累計銷量預估完成1,234萬輛，年減12.7%。其中，乘用車年減18.6%，商用車年增14.3%。
該協會表示，預估數字是以收集主要車企的銷售數據為基礎，但並未提供進一步細節。
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