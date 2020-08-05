聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸駐美大使崔天凱：不希望看到中美緊張局勢升級
大陸駐美大使崔天凱4日表示，大陸不希望看到北京和華盛頓之間的緊張局勢進一步升級。中美過去幾周曾針鋒相對地互相關閉了對方的一個總領事館。
據路透報導，當被問及日益惡化的雙邊關係時，崔天凱以一種和解的語氣在阿斯彭安全論壇上指出，世界上最大的兩個經濟體應該合作，而不是相互對抗。
崔天凱說，他不認為新冷戰會符合任何人的利益，「當我們面對這麼多的新挑戰時，我們為什麼要讓歷史重演？」他並否認美國對大陸駐休斯頓總領事館從事間諜活動的指控。上個月，該領事館被華盛頓要求關閉。
美中關係今年急劇惡化，原因包括新型冠狀病毒問題、電信設備製造商華為、大陸對南海的領土主張以及大陸對香港的壓制等。
大陸官方媒體的社論提到，美國對大陸駐休士頓總領事館的行動是美國總統川普試圖尋求在11月競選連任前，將美國的新冠肺炎疫情防控失敗歸咎於北京。有民意調查顯示，川普的支持率落後於民主黨對手拜登，在11月3日大選前，兩位候選人似乎爭著看誰能對北京表現得最強硬。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言