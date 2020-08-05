陸駐美大使崔天凱：不希望看到中美緊張局勢升級

大陸駐美大使崔天凱4日表示，大陸不希望看到北京和華盛頓之間的緊張局勢進一步升級。中美過去幾周曾針鋒相對地互相關閉了對方的一個總領事館。

據路透報導，當被問及日益惡化的雙邊關係時，崔天凱以一種和解的語氣在阿斯彭安全論壇上指出，世界上最大的兩個經濟體應該合作，而不是相互對抗。

崔天凱說，他不認為新冷戰會符合任何人的利益，「當我們面對這麼多的新挑戰時，我們為什麼要讓歷史重演？」他並否認美國對大陸駐休斯頓總領事館從事間諜活動的指控。上個月，該領事館被華盛頓要求關閉。

美中關係今年急劇惡化，原因包括新型冠狀病毒問題、電信設備製造商華為、大陸對南海的領土主張以及大陸對香港的壓制等。

大陸官方媒體的社論提到，美國對大陸駐休士頓總領事館的行動是美國總統川普試圖尋求在11月競選連任前，將美國的新冠肺炎疫情防控失敗歸咎於北京。有民意調查顯示，川普的支持率落後於民主黨對手拜登，在11月3日大選前，兩位候選人似乎爭著看誰能對北京表現得最強硬。