大陸百城房價 環比增速回調

在連續4個月的加速反彈之後，大陸百城房價環比增速出現階段性回調。中指研究院3日發布的數據顯示，2020年7月，全國100個城市新建住宅平均價格為每平方米15528元人民幣，環比上漲0.43%，漲幅較上月收窄0.10個百分點。

中新社報導，這是百城房價環比數據自3月份實現「負轉正」以來，首次出現漲幅收窄。從漲跌城市個數看，當月，100個城市中，80個城市房價環比上漲，19個城市環比下跌，1個城市與上月持平。同比來看，7月百城新房平均價格較去年同期上漲3.21%，漲幅較上月擴大0.05個百分點。 長三角樓市熱度集中。百城中，1-7月份累計房價上漲幅度最大的6個城市分別為：紹興、溫州、杭州、寧波、常州和無錫，漲幅均超過4%，且均為長三角城市。前7個月，長三角城市群新房價格累計上漲3.21%，也為各個區域中漲幅最大的。

值得注意的是，7月份樓市調控風向有所轉向。當月，東莞、杭州、深圳、寧波、南京等8個城市陸續收緊樓市調控，這與疫情下以紓困等扶持政策為主的調控基調有所不同。 中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜表示，政策轉向對樓市預期產生一定影響，整體來說房價走勢更加平穩。當月該機構統計的百城二手房價也出現環比漲幅收窄的情形。

從成交數據來看，5月份50個城市商品住宅成交量轉正之後，6月份和7月份成交量繼續回升，7月份成交同比漲幅升至10%。不過，從更加靈敏的周度成交數據來看，7月初的高點以來，重點城市周度成交出現小幅回落。

克而瑞研究中心發布的一份研究報告也認為，在6月份的年中放量之後，7月，樓市供求環比均出現階段性回調，不過，供求同比已由負轉正，樓市延續復甦態勢。其中，一線城市供不應求，上海、廣州需求相對堅挺；二三線漲跌參半，既有寧波、東莞調控加碼下成交依舊維持高位，也有重慶、昆明、長春等需求透支後回調顯著。