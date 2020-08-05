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地價漲幅收窄 土地市場恐降溫

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

易居房地產研究院3日發布的一份報告顯示，7月中國土地市場仍然保持較高熱度，40個城市平均地價創新高。不過，專家指出，當月土地成交量、地價和溢價率的向上動能已明顯減弱，未來幾個月土地市場或現降溫。　　

報告稱，7月，40個受監測城市移動平均土地成交均價為每平方米6041元（人民幣，下同），創歷史新高，環比上漲1.2%，漲幅明顯收窄。　　

在各線城市中，三線城市二季度以來地價漲幅最大，但7月其成交量已經停止增長，地價漲幅也明顯收窄。　　

自3月份以來，熱點城市土地市場率先回暖。除地價外，土地成交量、地方土地出讓收入、土地成交溢價率等指標亦明顯走升。　　

7月份，40個城市土地成交建築面積6540萬平方米，環比增長9%；同比增長24%。7月延續回暖態勢，但成交量增幅已經明顯收窄。當月，40個城市土地出讓收入為3674億元，環比下降6%，同比增長33%。　

7月份，上述40個城市土地成交溢價率為16.3%，與6月相比上升0.6個百分點，增幅明顯減小。其中，南寧、揚州、金華、襄陽和東莞土地成交溢價率較高，如南寧土地成交溢價率高達為53%。　　

值得注意的是，7月，溢價率為0的城市有4個，其中3城位於山東，顯示當地土地市場偏冷。　　

中原地產研究中心統計數據反映同樣的趨勢。今年前7個月，50個城市土地出讓收入超過2.35萬億元，創同期歷史新高。其中，杭州、上海、北京、南京、廣州5個城市「賣地」收入最高，全都超過千億元。

易居研究院研究員王若辰指出，7月以來，上半年房地產市場表現較熱的城市如東莞、寧波等均進一步收緊了房地產調控政策。7月30日中央政治局會議再次強調「房住不炒」的定位。無論是考慮政策層面還是市場自身規律，未來幾個月土地市場將迎來一波降溫調整。

房地產 北京 人民幣

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