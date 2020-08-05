幫外企度難關 貴州公布11措施

貴州日前出台《關於支持全省出口產品轉內銷若干政策措施》，支持適銷對路的出口產品開拓國內市場。

中新社報導，貴州是大陸內陸開放型經濟試驗區。貴陽海關數據顯示，2019年貴州貨物貿易進出口總值453.57億元（人民幣，下同），民營企業成為貴州省第一大外貿主體，占貴州全省進出口總值的50.7%。

受疫情影響，2020年上半年貴州貨物貿易進出口總值192.18億元，同比下降5.6%。為幫扶外貿企業度過難關，貴州提出加快轉內銷市場准入、發揮投資帶動作用、拓展線上營銷渠道等11條措施。

貴州計畫在2020年底前，對依據出口目的國標準生產且相關標準技術指標達到中國強制性標準要求的出口產品，因疫情影響轉內銷的，允許企業作出相關書面承諾，通過自我符合性聲明方式進行銷售，法律法規另有規定的遵從其規定。官方強調，外貿企業要對出口轉內銷產品加貼的中文和外文標籤、標識的一致性負責。出口轉內銷產品涉及強制性產品認證的，應當依法獲得強制性產品認證證書。

貴州將重點結合各地新型基礎設施、新型城鎮化和重大工程建設需要，組織對接一批符合條件的出口產品轉內銷，鼓勵政府機關、企事業單位在同等條件下優先採購出口轉內銷產品，幫助企業融入投資項目產業鏈供應鏈。

作為脫貧攻堅的主戰場，貴州將充分利用東西部扶貧協作機制，助力適銷對路出口轉內銷產品拓展中國東部沿海市場；支持優質出口產品開拓農村市場，促進農村消費。

貴州還充分發揮大數據優勢，支持外貿企業用好電商平台優勢，搭建線上展館，開設數字化「外貿專區」；鼓勵支持外貿企業開展形式多樣的網上銷售、直播帶貨、場景體驗等新業態新模式，促進線上線下融合發展。創新舉辦線上展銷活動，為參展企業提供多種交易渠道，利用數字化展會新技術促成企業成交。

貴州鼓勵創立內銷品牌；積極引導外貿企業申請專利、商標註册。官方對2019年以來有進出口實績的外貿企業開展質量管理體系、環境管理體系、職業安全管理體系等認證並給予全額支持，最高支持上限5萬元；對開展特殊產品和一般產品認證給予支持，最高支持上限分別為14萬元和7萬元；對符合資助條件的海外申請受理和確權授權的知識產權進行資助。