平潭進出口增速 福建第2

福建平潭綜合實驗區經濟發展局披露，今年上半年，平潭進出口53.5億元（人民幣，下同），同比增長19.7%，增速位居福建省第二。

中新社報導，作為大陸對台綜合實驗區，平潭在疫情期間對台貨運航線運行通暢，兩岸貿易來往未曾間斷，貿易物流業穩步提升。其中，出口19.9億元，同比增長20.5%；進口33.5億元，同比增長19.2%。

來自平潭口岸管理部門的統計數字也顯示，該口岸上半年外貿吞吐量7.94萬噸，同比增長1.89%；進出口集裝箱2.08萬標箱，同比增長22.56%。

台企福建攜誠國際物流有限公司總經理鄭建軍表示，藉助於平潭的區位優勢，疫情期間該公司的貿易量不降反增。他說，「很多台胞會選擇大陸的購物平台，他們所購買的商品匯集在我們倉庫，我們負責打包分撥和配送」。

樂購（平潭）電子商務有限公司副總經理陳紹強說，新冠肺炎疫情防控期間，國際物流航線銳減，平潭對台航線黃金通道的作用更加凸顯。

從近日發布《平潭綜合實驗區促進物流貿易產業高質量發展實施意見》可見，平潭將在旅遊、健康療養、文化體育娛樂、國際運輸、商務服務、離岸服務外包等重點領域，培育一批中小服務企業，打造對台服務貿易領軍企業，力爭到2022年進出口貨物規模達到160億元。

平潭官方亦鼓勵做大台灣農漁產品進口規模，力爭到2022年進口台灣農漁產品規模達到15億元；支持對台免稅市場持續健康發展，發揮進口台灣小商品通關、稅收等優勢，豐富對台免稅商品進口品類，力爭到2022年進口台灣免稅商品規模達到10億元。