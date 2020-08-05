廈門港 納入一帶一路航線

「一帶一路」NewOrigami航線3日增掛廈門港，提升東南亞、東北亞進出口船期競爭力。

中新社報導，廈門港務控股集團說，廈門港作為此航線唯一掛靠的中國港口，成為貫通東南亞、東北亞貿易業務往來的重要節點。

同時，東南亞航線Seagull升級路徑，廈門港成為中國最後一個掛靠港，用最短的時間直達東南亞，為國際中轉業務提供強有力保障。

地中海航運今年在廈門港已刷新多項紀錄。3月，地中海航運攜世界上最大集裝箱姐妹船「地中海伊莎貝拉」號和「地中海米婭」號同時掛靠廈門港，刷新廈門港的靠泊紀錄。

2020年上半年，地中海航運在廈門港中轉業務方面交出了漂亮的成績單，國際中轉業務同比增長超60%，內支線中轉業務同比增長超14%，將廈門港打造成為重要中轉基地。

如今，地中海航運再次升級廈門港的亞洲航線網絡，縮短多個港口靠泊船期，為廈門港促進國內國際雙循環新發展書寫關鍵性一筆。新冠肺炎疫情之後，廈門率先復工，今年上半年地區生產總值增長0.6%。