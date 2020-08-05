廣州生醫進出口 上半年破42億元

廣州海關3日表示，今年上半年，廣州生物醫藥產品進出口總值42.5億元（人民幣，下同），同比增長76.9%；其中，進口27.7億元，同比增長26%；出口14.8億元，同比增長6.4倍。

中新社報導，廣州金境生物材料物流服務有限公司的劉經理表示，他們2月上旬進口的一批高通量300循環測試試劑盒在機場落地之後，即時經由平台專用的冷鏈物流車從機場直接分撥運輸至平台辦理報關手續。試劑的整體通關時間從3天縮短到1天，報關、物流、倉儲、人工等成本降低超過20%。

企業所說的平台指的是華南生物材料出入境公共服務平台。近年來，廣州海關加強檢驗檢疫技術力量配置，實現生物材料、藥品、醫療器械、檢測設備等生物醫藥貨物均可在平台一站式辦理進出通關手續。

「今年上半年，我們進出口同比增長17%，實現了疫情期間不降反增的良好局面」。廣州白雲機場綜保區內企業華潤醫藥廣東有限公司副總監張敏君說。

廣州海關充分發揮白雲機場綜合保稅區的政策優勢，針對冷鏈藥品儲存、運輸溫控要求高等特點，實施「先進區、後報關」創新舉措，加快一線入區貨物流轉效率，並在保稅存儲狀態下完成抽樣檢測；二線出區時，實施藥品通關單「一證多批」模式。

「先進區、後報關」等創新舉措吸引華潤、廣藥、拜耳等多家海內外龍頭藥企進駐廣州白雲機場綜保區和南沙保稅港區，今年1至6月，這兩個海關特殊監管區域共進口保稅藥品同比增長31.87%。