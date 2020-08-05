遷出大陸？ 福建重點外企近9成未考慮

福建省商務廳外資處處長孫建江4日舉行的一個新聞通氣會上透露，今年上半年，福建省增資項目合同外資佔全省合同外資47%，在調研的420家重點外資企業中，89%的企業均表示無轉移產能計畫。

中新社報導，新冠肺炎疫情下，福建開展「送政策穩信心，促增資擴產能」專項活動，穩住外資市場主體，提振外資企業信心。

據福建省商務廳透露，上半年，福建省實際使用外資213.2億元（人民幣，下同），同比增長21.7%。其中，百威雪津、朴朴科技、國亨化學等40家外資龍頭企業，累計到資億元以上，合計到資同比增長36.9%，拉動福建省利用外資增長27.6個百分點。

今年以來，面對新冠疫情影響，福建持續幫助企業紓困解難，不斷創新招商引資方式。「雲簽約」成為疫情期間福建「不見面」招商的新方式。

孫建江表示，福建以兩岸視頻連線方式見證國喬泉港石化項目簽約，計畫總投資500億新台幣；開展重大招商項目集中雲簽約，59個外資項目、47個自貿試驗區項目實現簽約，總投資1321億元。

福建也積極搭建區域經貿合作線上平台，上半年舉辦「中國．福建—西班牙經貿合作在線推介會」、「中國．福建—東盟經貿合作網絡推介會」等733場線上投資對接活動，生成有效外資線索項目274個，總投資774億元。

福建還加大對服務業、製造業等新開放領域引資力度，圍繞福州京東方、泉州聯合石化、寧德時代新能源等一批龍頭企業開展產業鏈招商；全面落實《外商投資法》及配套法規，加大力度清理內外資不一致的政策措施，指導外資企業用足用好政策，推動外資企業在閩持續發展。