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廣東拚觀光 推20工業精品路線

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
廣東省發布首批20條工業旅遊精品路線。（百度）
廣東省發布首批20條工業旅遊精品路線。（百度）

圖為太古倉碼頭景區。（百度）
圖為太古倉碼頭景區。（百度）
廣東省文化和旅遊廳、廣東省工業和信息化廳4日在廣州聯合發布首批20條工業旅遊（台灣稱觀光工廠）精品路線，將以此為起點和示範，建立健全政策支持、動態管理、保護利用和宣傳推廣機制，逐步建設特色鮮明的廣東工業旅遊精品路線體系。

中新社報導，珠三角地區共有11條路線，其中「廣州藥醉之旅」路線景點包括太古倉碼頭景區、廣印創意園、陳李濟中藥文化園、珠江-英博國際啤酒博物館、廣州地鐵博物館等。

深圳匠心智造之旅」路線景點包括深圳市工業展覽館、深圳市依波鐘錶文化博物館、光明（紅滿庭）紅木文化小鎮等。

「佛山陶醉古鎮之旅」路線景點包括南風古灶、廣東石灣陶瓷博物館、新石灣美術陶瓷廠。

粵東西北地區共有9條路線，其中「潮州中藥匠心之旅」路線景點包括太安堂智能化全自動中藥提取生產線、潮州市潮綉研究所、廣東南馥茶葉非遺生產性示範基地。

「湛江石化鋼鐵之旅」路線景點包括東海島鐵路、巴斯夫湛江一體化項目基地、寶鋼湛江鋼鐵基地；「韶關礦野保健之旅」路線景點包括凡口國家礦山公園、石塘古村堆花酒工坊、莞韶城。

廣東作為中國近代工業發源地之一，歷史的沉澱留下了數量眾多、規模龐大的富有再利用價值和歷史文化價值的工業遺產。近年來，廣東工業旅遊在觀光工廠、工業博物館、現代工程景觀、工業遺址公園、創意產業集聚區等業態建設上初具規模，首批梳理的工業旅遊資源項目共127個，既有傳統優勢產業，也有戰略性新興產業，目前已開展旅遊業務的有86個。

其中，國家級工業遺產項目佛山南風古灶，圍繞古老柴燒龍窯及相關設施，打造集科普交流、生產習藝、旅遊購物於一體的國家4A級旅遊景區；珠海羅西尼鐘錶博物館近3年來工業旅遊收入多達3.59億元人民幣，吸引遊客近124萬人次。

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