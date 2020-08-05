天津進口啤酒 德國占6成

天津海關表示，今年上半年天津口岸累計進口啤酒4332.4萬升，同比增長10.6%。尤其是6月，進口啤酒1273萬升，同比增58.2%。

中新社報導，隨著消費升級，被譽為消費量世界第一的中國啤酒市場，近年來需求逐漸轉向中高檔價位及進口啤酒，呈現多樣化趨勢。據天津海關統計，天津口岸進口啤酒主要來自德國、比利時、英國、法國和墨西哥等國家，主要有白啤、黑啤、果味啤酒等品類，其中德國啤酒約占上半年進口總量的60%。

啤酒進口量受季節、節日等因素影響較大。目前正值夏季，季節性因素導致啤酒消費量上升。更重要的是，當前中國國內疫情得到了有效控制，消費需求逐步釋放，餐飲行業復甦、人們的聚會增加，啤酒消費量也隨之增加，進口商看好啤酒消費前景，也增加了進口量。

海關人員稱，進口啤酒的口感獨特、價格也很親民，越來越多的中國民眾開始嘗試並接受進口啤酒，這也是近期進口量增長的重要原因。