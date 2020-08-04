陸國務院推出新時期促進積體電路產業政策

大陸國務院今（4）日披露，日前印發《新時期促進積體電路產業和軟體產業高品質發展的若干政策》，鼓勵積體電路產業和軟體產業發展。

該政策強調，積體電路產業和軟體產業是資訊產業的核心，是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。

新華網報導，該政策提出，進一步創新體制機制，鼓勵積體電路產業和軟體產業發展，大力培育積體電路領域和軟體領域企業。加強積體電路和軟體專業建設，加快推進積體電路一級學科設置，支持產教融合發展。

政策要求嚴格落實智慧財產權保護制度，加大積體電路和軟體智慧財產權侵權違法行為懲治力度。推動產業集聚發展，規範產業市場秩序，積極開展國際合作。

政策明訂，凡在大陸境內設立的積體電路企業和軟體企業，不分所有制性質，均可按規定享受相關政策。鼓勵和宣導積體電路產業和軟體產業全球合作，積極為各類市場主體在華投資興業營造市場化、法治化、國際化的營商環境。