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李開復：美強迫收購TikTok還收中間費 不可思議
大陸短影音平台抖音海外版「TikTok」美國業務受挫一事引起熱烈輿論，不少大陸網友感到義憤填膺，創新工場董事長兼首席執行官李開復4日也於網路上發文指出，美國強迫短時間內收購，甚至還要收中間費，是不可思議的。
據大陸自媒體報導，李開復發文表示，大陸對於想進入大陸的外國互聯網公司必須符合哪些法律法規，描述的非常清楚。但美國處理TikTok並沒有提出需要做些什麼才能繼續營運，對於美國對它的控訴也沒有提出任何證據，強迫收購、只給予45天，甚至還要收取中間費，這些都是和谷歌（Google）不可比，更是不可思議的。
據了解，央視新聞報導，美國總統川普3日（當地時間）在白宮指出，除非微軟或其他公司能夠購買TikTok並達成交易，否則TikTok將在9月15日被強制關閉美國業務。值得注意的是，川普還表示，不管是微軟還是其他美國公司，在完成與TikTok的交易後，都需要將其中一定比例的款項交給美國財政部，因為是美國政府讓這筆交易具備了可行性。
鑒於困難環境加劇，字節跳動4日凌晨再次發布聲明指出，他們始終致力於成為全球公司，根據目前狀況，字節跳動考慮在美國之外的主要市場，重新設立TikTok總部，以更好地服務全球用戶；TikTok隨後也發表了聲明強調，他們受到1億美國人的喜愛，因為TikTok是一個娛樂、表達自我和互相聯繫的家園。TikTok也被這些美國等創作者的激情和創造力所鼓舞，將持續致力為家庭帶來歡樂，為那些在平台上創作的人帶來有意義的職業，TikTok將在這裡待很多年。
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