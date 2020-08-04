李開復：美強迫收購TikTok還收中間費 不可思議

大陸短影音平台抖音海外版「TikTok」美國業務受挫一事引起熱烈輿論，不少大陸網友感到義憤填膺，創新工場董事長兼首席執行官李開復4日也於網路上發文指出，美國強迫短時間內收購，甚至還要收中間費，是不可思議的。

據大陸自媒體報導，李開復發文表示，大陸對於想進入大陸的外國互聯網公司必須符合哪些法律法規，描述的非常清楚。但美國處理TikTok並沒有提出需要做些什麼才能繼續營運，對於美國對它的控訴也沒有提出任何證據，強迫收購、只給予45天，甚至還要收取中間費，這些都是和谷歌（Google）不可比，更是不可思議的。

據了解，央視新聞報導，美國總統川普3日（當地時間）在白宮指出，除非微軟或其他公司能夠購買TikTok並達成交易，否則TikTok將在9月15日被強制關閉美國業務。值得注意的是，川普還表示，不管是微軟還是其他美國公司，在完成與TikTok的交易後，都需要將其中一定比例的款項交給美國財政部，因為是美國政府讓這筆交易具備了可行性。