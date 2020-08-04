聽新聞
test
0:00 / 0:00
美團點評股價一度飆新高 市值約4.9兆元
大陸團購平台美團點評4日午後漲幅擴大至8%，股價一度達港幣217.6元，創上市以來新高，市值近港幣1.3兆港元（約新台幣4.9兆元）。截至發稿，美團點評漲8.37%，暫收港幣217.4元。
新浪財經報導，7月，美團發布組織調整公告稱，為進一步探索社區生鮮零售業態，滿足差異化消費需求，推動生鮮零售線上線下加速融合，將成立「優選事業部」，進入社區團購賽道，由美團高級副總裁、S-team成員陳亮負責。
同時，原小像事業部更名為「買菜事業部」，繼續加速發展美團買菜業務，負責人為辛崇陽，向陳亮彙報。
美團點評第1季營收港幣167.5億元，去年同期港幣191.74億元，年降12.6%；調整後虧損港幣2.163億元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言