粵港澳大灣區城際鐵路建設獲批 將斥資2兆元

繼大陸知名短影音平台「抖音」海外版「TikTok」，傳出在美國總統川普威脅下，將被迫賣給美國公司後，因具有「中國血統」而在海外市場頻頻面臨資安質疑的視訊會議平台Zoom也宣布，將停止向中國大陸用戶直接銷售新產品或升級產品，相關變更將於本月23日生效。

2020-08-04 12:25