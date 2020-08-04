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粵港澳大灣區城際鐵路建設獲批 將斥資2兆元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸將在粵港澳大灣區建設城際鐵路項目，總里程約775公里，總投資約人民幣4,741億元（約新台幣2兆元）。澎湃新聞
大陸將在粵港澳大灣區建設城際鐵路項目，總里程約775公里，總投資約人民幣4,741億元（約新台幣2兆元）。澎湃新聞

大陸國家發改委日前公布「關於粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃的批復」，同意在粵港澳大灣區有序實施一批城際鐵路項目，總里程約775公里，總投資約人民幣4,741億元（約新台幣2兆元）。

證券日報報導，根據批復，粵港澳大灣區將規劃建設13個城際鐵路和五個樞紐工程項目，總里程約775公里。由廣東省和項目沿線地方使用財政資金等出資，並按照市場化原則，吸引社會資本參與。

大灣區為多層次鐵路網絡，構建主要城市間1小時通達、主要城市至廣東省內地級城市2小時通達、主要城市至相鄰省會城市3小時通達的交通圈，打造「軌道上的大灣區」，完善現代綜合交通運輸體系。

預估到2025年，大灣區鐵路網絡運營及在建里程達到4,700公里，全面覆蓋大灣區中心城市、節點城市和廣州、深圳等重點都市圈；遠期到2035年，大灣區鐵路網絡運營及在建里程達到5,700公里，覆蓋100%縣級以上城市。

建設方面，2022年前，將啟動深圳機場至大亞灣城際深圳機場至坪山段、廣清城際北延線等六個城際鐵路項目、廣州東站改造工程等三個樞紐工程建設，規劃建設里程337公里。

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