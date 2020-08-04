聽新聞
test
0:00 / 0:00
粵港澳大灣區城際鐵路建設獲批 將斥資2兆元
大陸國家發改委日前公布「關於粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃的批復」，同意在粵港澳大灣區有序實施一批城際鐵路項目，總里程約775公里，總投資約人民幣4,741億元（約新台幣2兆元）。
證券日報報導，根據批復，粵港澳大灣區將規劃建設13個城際鐵路和五個樞紐工程項目，總里程約775公里。由廣東省和項目沿線地方使用財政資金等出資，並按照市場化原則，吸引社會資本參與。
大灣區為多層次鐵路網絡，構建主要城市間1小時通達、主要城市至廣東省內地級城市2小時通達、主要城市至相鄰省會城市3小時通達的交通圈，打造「軌道上的大灣區」，完善現代綜合交通運輸體系。
預估到2025年，大灣區鐵路網絡運營及在建里程達到4,700公里，全面覆蓋大灣區中心城市、節點城市和廣州、深圳等重點都市圈；遠期到2035年，大灣區鐵路網絡運營及在建里程達到5,700公里，覆蓋100%縣級以上城市。
建設方面，2022年前，將啟動深圳機場至大亞灣城際深圳機場至坪山段、廣清城際北延線等六個城際鐵路項目、廣州東站改造工程等三個樞紐工程建設，規劃建設里程337公里。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言