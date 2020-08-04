挺深圳、青島等升格 智庫引爆「概念股」炒作
中國重量級智庫近期發表一篇文章，支持廣東深圳、山東青島、遼寧大連、新疆喀什升格為直轄市。文章公布後，即引發「概念股」炒作，比如，深圳機場迅速拉升並漲停，事件也引發廣大爭議。對此，「中科院之聲」微博昨晚回應稱，「這是學術文章」，希望外界不要炒作。
這篇題為「『十四五』時期，如何優化我國的行政區劃設置」的論文，刊登2020年第七期「中國科學院院刊」。「中國科學院院刊」是中科院主辦的期刊，也是中國高端智庫平台。
澎湃新聞報導，該篇論文作者兩人，來自中國科學院地理科學與資源研究所、區域可持續發展分析與模擬重點實驗室。
該論文提到，配合「一帶一路」倡議和城市群發展戰略，支持深圳、青島、大連、喀什等四個地級市及地區升格為直轄市，可充分發揮「優勢地區增長極、穩疆固邊、帶動區域發展」的作用。
同時主張，中國應積極培育「全球中心城市」。在適應「經濟全球化」和「全球經濟一體化」的考量下，可優化整合北京、廣州等城市的行政區劃設置，並適度擴大上海、深圳等全球中心城市的行政管轄範圍。
此外，在「國家級中心城市」的思路下，應積極支持成都、武漢、鄭州、西安、南京等城市擴大行政管轄範圍，賦予更多的事權和財權，增強其自主配置資源的能力。
該文公布後，除了上述深圳機場股票出現漲停，青島港、大連港也在盤中迅速拉升。此外，與喀什相關的新疆概念股也出現了拉升。比如，新疆眾和盤中漲幅一度接近8%。
目前，中國有四個直轄市：北京、上海、天津、重慶；有15個副省級城市，除了深圳、大連、青島、寧波、廈門是計畫單列市，其他都是省會城市。
近年來，中國各城市間發展競爭激烈，升格直轄市意味著獲取更多資源和權力。
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