印度調查孔子學院 中方籲避免教育政治化

繼早前邊境衝突後，印度教育部近日又宣布，決定審查孔子學院等中印高等教育合作項目。對此，大陸駐印度使館發言人嵇蓉4日表示，希望印度有關方面客觀公正看待孔子學院和中印高等教育合作，避免將正常合作政治化，維護中印人文交往的健康穩定發展。

路透報導，嵇蓉指出，兩國在孔子學院項目上的合作已經開展十多年，所有孔子學院都是在印方自願申請、具備辦學條件的前提下，由中印雙方大學按照相互尊重、友好協商、平等互利的原則，共同簽署具有法律效力的合作協議之後設立的。

嵇蓉稱，孔子學院的建設始終堅持外方為主、中方協助，共同籌措辦學經費的辦學模式。孔子學院多年來為推動印度中文教學，促進中印人文交流發揮重要作用，得到印度教育界的普遍認可。

近日大陸與印度關係緊張，大陸上周警告稱，大陸與印度的經濟「被迫脫鉤」將對兩國都造成傷害。印度政府消息人士稱，印度政府正考慮採取措施，防止主要是東南亞國家的貿易夥伴將大陸商品出口到印度而不附帶任何附加值。