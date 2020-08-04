螞蟻集團、字節跳動、滴滴 全球獨角獸市值前3強

胡潤研究院攜手蘇州高新區4日發布「蘇州高新區2020胡潤全球獨角獸榜」，螞蟻集團以人民幣1兆元（約新台幣4.2兆元）估值蟬聯第一，字節跳動以人民幣5,600億估值居次。全球十大獨角獸六家來自大陸，另四家為滴滴出行、陸金所、快手和菜鳥網絡。

新浪財經報導，該榜單列出全球成立於2000年後、價值10億美元以上的非上市公司。本次榜單估值計算的截止日期為2020年3月底。

螞蟻集團成立於2014年，估值超過人民幣1兆元，蟬聯全球估值最高的獨角獸。北京字節跳動，排第二名，由張一鳴於2012年創立，將人工智能應用於移動互聯網場景的科技企業，旗下包括今日頭條和抖音等多款產品。今年7月，抖音海外版Tik Tok遭印度封殺，美國政府也威脅要封殺它。

滴滴出行成立於2012年，已發展成全球規模最大的一站式移動出行和生活平台，以人民幣3,700億估值位列全球獨角獸第三位。上海陸金所，排第四，由中國平安孵化的理財平台，自2016年成立起，已對超過人民幣4兆元產品與投資者匹配。

SpaceX以人民幣2,500億的估值排第五，由馬斯克於2002年創立，總部位於洛杉磯的太空探索技術公司。最新一輪融資對這家獨角獸的估值為360億美元。SpaceX與美國國家航空航天局在今年5月底將兩名太空員送往國際空間站，近日成功返回地球。在線支付公司Stripe同列第五。

第七至十名則為，房屋出租平台愛彼迎（Airbnb）、短視頻平台快手、物流公司菜鳥網絡、數據挖掘和分析公司Palantir。

從具體城市來看，北京是全球獨角獸之都，有93家，遠遠超過舊金山的68家，上海以47家排名第三。獨角獸數量排名前十的城市中，有九個在大陸或美國，倫敦是唯一的例外。

排名前12的城市中有6個在大陸，北京、上海、深圳、杭州獨角獸數量都比倫敦多，南京比首爾和波士頓多，廣州比巴黎和柏林多。

上榜獨角獸的平均年齡9歲，33家成立不到3年。8家成立不到2年，其中五家來自大陸：貝殼、康眾汽配、度小滿金融、霧芯科技和企鵝杏仁。