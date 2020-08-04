李開復：美控訴Tik Tok沒有證據 做法不可思議

美國要求TikTok出售事件，創新工場董事長兼首席執行官李開復今4日發文稱，美國處理Tik Tok並沒有給出需要做什麼才能繼續運營，美國對其控訴也沒有提出任何證據，強迫收購、只給45天、還要收中間費，這些都是和Google不可比，更是不可思議的。

美國總統川普3日說，除非微軟或其他公司能夠購買Tik Tok並達成交易，否則Tik Tok將在9月15日被強制關閉美國業務。作為交易的一部分，購買公司應向聯邦政府支付大量資金。

字節跳動4日凌晨再次發布聲明稱，始終致力於成為全球公司。根據目前情況，字節跳動考慮在美國之外的主要市場，重新設立TikTok總部，以更好地服務全球用戶。

公開資料顯示，2005年7月19日，Google宣布在大陸設立產品研發中心，李開復負責其大陸研發中心的運營，並擔任Google全球副總裁兼大中華區總裁。2009年9月4日，李開復離職。