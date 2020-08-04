快訊

K董親飛！星宇航空8/7飛行體驗開賣秒殺 正籌備第2班

疫情衝擊經濟 大陸4家農商銀行評級遭調降

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中新社
中新社

今年銀行的評級調整情況引發關注，據不完全統計，已有煙台農商行、蛟河農商行等四家農商銀行的長期信用評級被下調，其中三家位於山東省，一家位於吉林省。因疫情影響經濟，地方企業經營惡化快，農商銀行抗風險能力更弱。

財新網報導，據評級報告披露，上述銀行均存在資產品質下滑、不良貸款率上升的現象，導致銀行盈利能力弱化，還有銀行出現虧損，資本補充也面臨壓力。

過去三年，分別有七家、16家、13家銀行的信用評級被下調，其中同樣是農商行占主流。對此行業人士表示，相比大型銀行、城商行，農商行的資質更差，風險來臨時問題暴露也更加快速明顯。

「相比往年，今年評級遭下調的銀行數量減少，這說明對於疫情衝擊，監管已頒布一系列政策支持並進行及時風險防範。」行業人士認為，考慮到因疫情影響，今年有23家銀行延期公布年報，信用評級報告也會相應延後，所以接下來可能還會有少數中小銀行評級出現調降，但下調幅度應該不大，總體數量也不會太多。

為何被下調評級的銀行集中在農商銀行？分析稱，與宏觀經濟趨緩有關，同時疫情下銀行資產質量不確定性較大，風險逐漸暴露。實體經濟發展受衝擊，隨之而來的就是各項違約風險上升。農商行的地域特性明顯，貸款等業務單一集中，客戶主體是中小企業和民營企業，因此也容易受當地產業結構的影響。

舉例來說，此次被降級的銀行中有三家是山東省的農商行，這可能就是受區域經濟不景氣，當地企業經營惡化等多方面因素影響。在資本實力相對較弱的情況下，一些中小銀行尤其是農商行抗風險能力更弱，問題暴露更多更快。

實體經濟 疫情 信用

延伸閱讀

羅霈穎猝死登上微博熱搜　大陸網友驚訝「不敢相信」　

上海到海南 凌楷鈞「利他也利己」

阿里攻雲端 英業達樂

大陸智庫促增設直轄市 引爆熱議

相關新聞

陸「國內大循環」發威？PMI九年半新高 就業外需仍疲弱

大陸局部地區的疫情反彈和洪災，並未改變大陸經濟復甦的趨勢，七月大陸製造業繼續加速擴張。財新和市場研究公司Markit昨公...

夾在中美間…嚴審港民主派？滙豐否認

滙豐控股因華為孟晚舟引渡事件，捲入中美之爭；又因港版國安法，捲入中美和中英之爭。滙豐控股三日召開中期業績電話會議，行政總...

人行布局數位幣 有動作了

中國人民銀行加快布局數位貨幣，由人行徵信中心、中國印鈔造幣總公司等五大直屬機構發起，集資人民幣20億元（約新台幣84億元...

中韓經貿升級 年內簽RCEP

中韓經貿在疫情下更加緊密，中韓經貿聯委會第廿四次會議一日在山東省青島市舉行，雙方達成五項共識，將致力於推進中韓自貿協定第...

疫情衝擊經濟 大陸4家農商銀行評級遭調降

今年銀行的評級調整情況引發關注，據不完全統計，已有煙台農商行、蛟河農商行等四家農商銀行的長期信用評級被下調，其中三家位於...

華為最高檔「天才少年」年薪高達844萬元

長江日報報導，武漢華中科技大學透露，該校今年電腦專業畢業的博士生張霽和姚婷，入選華為「天才少年」，去年該校也有一名博士生...

上海智臻起訴蘋果侵犯專利權 索賠420億元

蘋果Siri服務被上海智臻智能網絡科技股份有限公司（簡稱上海智臻）起訴侵權，並索賠人民幣100億元（約新台幣420億元）...

陸電動車無人車加速 車企聚焦續航力

大陸的汽車電動化和自動化應用日趨加速，各大車企轉型速度不減，研發創新和落地應用勢頭正旺。目前，主要車企在高端電動車領域發...

南平推3創新體系 扶持綠色產業

福建南平最大的特色是綠色，最具競爭力的是生態，中共南平市委書記袁毅2日表示，閩北綠水青山，要把好資源變成老百姓手中的真金...

海南離島免稅購物 帶動旅遊買氣

海南離島免稅購物新政策自2020年7月1日起實施一個月來，銷售金額、購物旅客人數同比大漲。在三亞國際免稅城，常見收銀櫃檯...

疫情衝擊 陸用6優勢鞏固產業鏈

中國大陸國家發改委日前發文表示，當前，國際疫情形勢依然嚴峻複雜，保持全球產業鏈供應鏈十分困難，但中國率先控制住疫情，加速...

石家莊-比利時 國際貨運航線開通

河北機場管理集團有限公司透露，河北石家莊至比利時列日定期國際貨運航線於2日開通，這是石家莊今年開通的第7條國際貨運航線。

熱門新聞

畫面曝光！解放軍戰機長途飛行10小時巡航南海島礁

北斗3號衛星核心組件 100%大陸製造

拍賣會蘋果手機一千元起標 有人只花三萬入手9台iPhone

張一鳴：不認同出售TikTok美國業務 最終方案未定

人行布局數位幣 有動作了

抖音遭殃 這家中資血統美企急自保

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。