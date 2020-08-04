疫情衝擊經濟 大陸4家農商銀行評級遭調降

今年銀行的評級調整情況引發關注，據不完全統計，已有煙台農商行、蛟河農商行等四家農商銀行的長期信用評級被下調，其中三家位於山東省，一家位於吉林省。因疫情影響經濟，地方企業經營惡化快，農商銀行抗風險能力更弱。

財新網報導，據評級報告披露，上述銀行均存在資產品質下滑、不良貸款率上升的現象，導致銀行盈利能力弱化，還有銀行出現虧損，資本補充也面臨壓力。

過去三年，分別有七家、16家、13家銀行的信用評級被下調，其中同樣是農商行占主流。對此行業人士表示，相比大型銀行、城商行，農商行的資質更差，風險來臨時問題暴露也更加快速明顯。

「相比往年，今年評級遭下調的銀行數量減少，這說明對於疫情衝擊，監管已頒布一系列政策支持並進行及時風險防範。」行業人士認為，考慮到因疫情影響，今年有23家銀行延期公布年報，信用評級報告也會相應延後，所以接下來可能還會有少數中小銀行評級出現調降，但下調幅度應該不大，總體數量也不會太多。

為何被下調評級的銀行集中在農商銀行？分析稱，與宏觀經濟趨緩有關，同時疫情下銀行資產質量不確定性較大，風險逐漸暴露。實體經濟發展受衝擊，隨之而來的就是各項違約風險上升。農商行的地域特性明顯，貸款等業務單一集中，客戶主體是中小企業和民營企業，因此也容易受當地產業結構的影響。

舉例來說，此次被降級的銀行中有三家是山東省的農商行，這可能就是受區域經濟不景氣，當地企業經營惡化等多方面因素影響。在資本實力相對較弱的情況下，一些中小銀行尤其是農商行抗風險能力更弱，問題暴露更多更快。