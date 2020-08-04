華為最高檔「天才少年」年薪高達844萬元

長江日報報導，武漢華中科技大學透露，該校今年電腦專業畢業的博士生張霽和姚婷，入選華為「天才少年」，去年該校也有一名博士生左鵬飛進入「天才少年」。該項目是華為創辦人任正非發起，以頂級挑戰和頂級薪酬吸引頂尖人才的項目，最高年薪達人民幣201萬元（約合新台幣844萬元）。

據澎湃新聞報導，全球僅4人拿到華為「天才少年」最高一級年薪201萬元。分別是鐘釗（大學畢業於華中科技大學軟體工程專業，博士畢業於中國科學院大學模式識別與智能系統）、秦通（大學畢業於浙江大學控制科學與工程，博士畢業於香港科技大學機器人方向）、左鵬飛（大學和博士畢業於華中科技大學電腦專業）、張霽（博士畢業於華中科技大學電腦專業）。

華為「天才少年」的招聘標準非常嚴格，一般需要經歷七輪左右流程：簡歷篩選、筆試、初次面試、首長面試、若干部長面試、總裁面試、HR面試。在每一環節中，都會經過嚴格的考核和篩選，因此也會遇到很多挑戰和阻礙，任何一個環節出現問題或表現不佳都有可能失敗，難度非常大。

張霽，湖北通山人，他是在一次國際會議上接觸到華為的。他表示，自己是今年5月底入職華為，華為招聘主要看的是研究方向和科研能力，其中研究方向是華為最為看中的。

「我並不是什麼天才少年，要除去天才少年光環，我只是一個普通人。」他說，自己現在肩上責任和壓力更大，要快速融入這個團隊，不僅要把領導分配的事情做好，更要去思考今後該如何做好工作，不負眾望。

1993年出生的張霽，在大學期間各門成績一直在院系名列前茅，是老師與同學眼中名副其實的「超級學霸」。

對科研，張霽認為首先是調研，然後和朋友分享，接著還要敢想，最後才開始付諸行動，「一定要敢想，連想都不敢想，那不會觸發靈感」。

由於科研專案比較多，張霽基本上沒有刻意去找工作，甚至沒有主動投遞簡歷，都是企業或者大學聯繫他。

目前在華為上海研究所工作的張霽說，上一届學長左鵬飛去年入選華為「天才少年」，是自己的榜樣。兩人互相加了微信，也經常交流，因為平時都在各自忙碌，即使在學校時，導師不一樣，研究的方向也不一樣，彼此並沒見過面。今年8月2日，兩人在深圳參加一個活動，才第一次見面。

張霽的華中科技大學博士同學姚婷，這次也入選華為「天才少年」，並已簽約，預計8月來華為報到。

張霽說，自己也並沒有什麼過人之處，以自己的體會，就是首先要對自己的選擇做一個規劃，然後一定要堅持，要有信心，不要輕易放棄。另外，取得成績後，要戒驕戒躁，沈下心來，盯緊下一個目標，每個階段都要提升，要持續學習，讓自己持續進步。