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上海智臻起訴蘋果侵犯專利權 索賠420億元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
美聯社
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蘋果Siri服務被上海智臻智能網絡科技股份有限公司（簡稱上海智臻）起訴侵權，並索賠人民幣100億元（約新台幣420億元），蘋果公司今（4）日聲明，Siri不包含其專利特徵，該專利與遊戲和即時消息有關，此案已經纏訟八年，蘋果對小i機器人（上海智臻AI產品）再提起訴訟感到失望。

證券日報報導，8月3日，上海智臻已正式向上海市高級人民法院提起訴訟，要求蘋果公司停止Siri（智慧助理）專利侵權，訴訟要求包括但不限於，要求蘋果公司停止製造、使用、許諾銷售、銷售、進口侵犯ZL200410053749.9發明專利權的產品，並索賠金額人民幣100億元。

小i機器人和蘋果的專利之爭可以追溯至2012年。公開資料顯示，2010年，蘋果公司以2億美元收購Siri.Inc.。2011年12月6日，蘋果公司首次在其發布的iphone4S手機上推出Siri，其後又在iphone5、ipad3、ipad4、ipad mini、iTouch4等產品中陸續搭載Siri。

不過，經對比分析，Siri技術方案落入小i機器人完全擁有自主知識產權的ZL200410053749.9號專利（2004年申請、2009年授權）範圍。

鑒於此，2012年6月21日，上海智臻向上海市第一中級人民法院提起訴訟，案由為蘋果電腦貿易（上海）有限公司以及蘋果公司專利侵權。從過往信息來看，這些訴訟持續時間較久。

直至今年6月28日，最高人民法院發布行政判決書，以終審判決程序確認小i機器人ZL200410053749.9專利權的有效性。2020年7月2日，大陸國家知識產權局的無效宣告案件結案通知書，決定本案的審理結束。

小i機器表示，中國發明專利ZL200410053749.9於2004年申請，2009年獲得授權。該專利是中國人機交互智能機器人的基礎專利之一，擁有完全自主知識產權，能夠以格式化語言命令機器人完成任務，也能以自然語言完成聊天對話。產品創新離不開專利保護，否則，創新產品被侵權的損失巨大。

專利 上海 Siri

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