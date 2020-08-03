美將對TikTok等陸軟體採取措施 陸外交部：停止歧視

美國總統川普不久後將宣佈對TikTok和微信等一系列大陸軟體採取措施，大陸外交部發言人汪文斌3日表示，這暴露了美方所謂維護公平自由的虛偽性和典型的雙重標準，他呼籲，美方應停止將經貿問題政治化，停止濫用國家安全概念，推行歧視、排他政策。

據澎湃新聞報導，大陸外交部發言人汪文斌於3日主持的例行記者會上表示，美方泛化國家安全概念，在拿不出任何證據的情況下，對相關企業做有罪推定並發出威脅，違背市場經濟原則，暴露了美方所謂維護公平自由的虛偽性和典型的雙重標準，也違反了世貿組織開放透明非歧視的原則，中方對此堅決反對。

汪文斌呼籲，美方應認真傾聽國際社會的聲音，為各國市場主體在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視性的營商環境，停止將經貿問題政治化，停止濫用國家安全概念，推行歧視、排他政策。