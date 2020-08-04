石家莊-比利時 國際貨運航線開通

河北機場管理集團有限公司透露，河北石家莊至比利時列日定期國際貨運航線於2日開通，這是石家莊今年開通的第7條國際貨運航線。

中新社報導，該航線機型為B747-400F，8月份預計執飛18班。該航班為全貨機航班，貨品主要以醫用物資、服裝、電器零件、小商品、電商貨為主。

據瞭解，比利時列日機場是比利時最大的貨運機場，更是歐洲重要航空貨運樞紐之一，該航線的開通填補了石家莊至西歐航線的空白，彌補了中國北方地區至西歐的運力缺口。

今年以來，河北機場管理集團有限公司積極發揮石家莊正定國際機場臨空經濟發展新引擎作用，搶抓發展跨境電商的新機遇，發力國際貨運業務，積極引進具有實力的大型貨運代理公司、物流公司，國際貨運航線開發取得明顯成效。1-7月，石家莊正定國際機場國際貨郵吞吐量同比增長408%。

下一步，石家莊正定國際機場將陸續開通至韓國首爾、日本大阪、俄羅斯莫斯科、荷蘭阿姆斯特丹、美國洛杉磯等地的國際貨運航線。