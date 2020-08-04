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疫情衝擊 陸用6優勢鞏固產業鏈

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸國家發改委日前發文表示，當前，國際疫情形勢依然嚴峻複雜，保持全球產業鏈供應鏈十分困難，但中國率先控制住疫情，加速推進經濟恢復性發展，產業鏈鞏固提升的新優勢正在持續積累。這得益於中國發揮了六方面的優勢。　　

中新社報導，其一是超大規模市場優勢明顯，為應對疫情衝擊和產業鏈調整提供堅實後盾。疫情基本得到控制後，中國消費市場迅速回暖，二季度以來社會消費品零售總額指標逐月改善，上半年實物商品網上零售額同比增長高達14.3%。在全球疫情蔓延對外貿造成嚴重衝擊的形勢下，中國堅持擴大內需、促進消費的政策為本土產業鏈提供最重要的支持。　

其二是產業配套優勢明顯，為應對疫情衝擊和產業鏈調整提供有力支撐。在疫情對國際產業鏈造成衝擊的背景下，中國更加註重鞏固和加強產業配套優勢，各地區紛紛成立工作專班、掛牌督戰，建立跨地域、跨層級的統籌協調機制，第一時間推動產業鏈上中下游協同復工復產，有效保障了產業鏈安全、提升區域產業競爭力。

其三是基礎設施優勢明顯，為應對疫情衝擊和產業鏈調整提供重要保障。近年來，中國大力建設以5G網絡、大數據、人工智能、工業互聯網、物聯網為代表的新型基礎設施，上半年又有一大批5G、數據中心等重點項目集中開工，為新技術、新產品、新業態、新模式的發展提供了重要保障，有力推進產業高端化發展，促進產業轉型升級。　　

其四是宏觀調控優勢明顯，這是應對疫情衝擊和產業鏈調整的關鍵抓手。新冠肺炎疫情發生以來，中國有效的宏觀調控政策從需求端和供給端共同發力，推動產業鏈區域布局的進一步優化，有效吸引一大批優質的外資項目落戶和加快開工建設，同時促進產業鏈資源在全球的合理配置。　

其五是民間活力優勢明顯，這是應對疫情衝擊和產業鏈調整的微觀基礎。疫情之下，中國出台一攬子為企業紓困解難的支持措施，創新建立政策「直達機制」，充分發揮民營經濟的活力優勢，促進產業鏈的優化升級。

其六是國際合作優勢明顯，這是應對疫情衝擊和產業鏈調整的潛力空間。上半年中國成功舉辦第127屆網上廣交會，積極籌備第3屆中國國際進口博覽會，繼續高質量共建「一帶一路」，穩步推進海外重點項目建設，推進中歐班列安全穩定高質量運行，有力穩定了國際供應鏈，維護了全球產業鏈。

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