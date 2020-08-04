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海南離島免稅購物 帶動旅遊買氣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
新政實施以來海南離島免稅銷售額逾20億人民幣，圖為遊客在海口日月廣場免稅店選購首飾。（新華社）
新政實施以來海南離島免稅銷售額逾20億人民幣，圖為遊客在海口日月廣場免稅店選購首飾。（新華社）

海南離島免稅購物新政策自2020年7月1日起實施一個月來，銷售金額、購物旅客人數同比大漲。在三亞國際免稅城，常見收銀櫃檯前顧客排長隊付款，也顯示出三亞旅遊升溫的好勢頭。　　

中新社報導，財政部、海關總署、稅務總局一個月前發布離島免稅新政策，海南離島免稅購物旅客每人每年累計免稅限額提至10萬元（人民幣，下同），取消單件商品8000元免稅限額規定，還新增手機等七大類免稅商品。　

據中國海關總署官網消息，7月1日至27日，海關共監管海南離島免稅銷售金額22.19億元、購物旅客28.10萬人次，較去年同期分別增長234.19%、42.71%；環比分別增長45.51%、12.63%。

統計數據表明，離島免稅購物新政不僅激發旅客購物熱情，亦使客單價大幅提升。2019年離島免稅購物客單價為3544元，新政之後的信息顯示，7月以來客單價攀升至7896元。　

在此背景下，7月30日，海口國際免稅城項目互動主題商業區、服務區、創新產業聚合區等工程開工，當日動工的兩個地塊比原施工計畫時間提前了3個月。海口國際免稅城位於海口西海岸，總投資約128.6億元。

三亞國際免稅城近日增設愛心專屬收銀台，專為孕婦等特殊人群使用，緩解高峰時段的收銀壓力。同時，增設了香化綜合區，眾多品牌熱銷套裝在該區域同步上架銷售，以期分流顧客，避免多次排隊。　

海南離島免稅購物新政規定消費者須在機場、火車站、港口碼頭指定區域提貨離島。在三亞鳳凰國際機場，提貨窗口由原來的18個增加至38個，可為顧客辦理提貨、退貨及因航班改簽導致的提貨方式調整等服務。

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