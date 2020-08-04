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南平推3創新體系 扶持綠色產業
福建南平最大的特色是綠色，最具競爭力的是生態，中共南平市委書記袁毅2日表示，閩北綠水青山，要把好資源變成老百姓手中的真金白銀。
中新社報導，「兩山」（綠水青山就是金山銀山）理論實踐與創新高峰論壇2日在福建南平市舉行，活動邀請了經濟學家林毅夫、三農問題專家溫鐵軍等數十位專家學者，開展以「兩山」理論、推進生態文明治理現代化為主題的實地調研與論壇演講。
袁毅說，南平地處福建北部山區、閩江之源，境內崇山峻嶺，森林茂密，河流縱橫。森林覆蓋率達78.85%，人均水資源是全國的5.56倍。轄區內武夷山是世界文化與自然雙遺產地和首批國家公園體制試點。
近年來，南平以「武夷品牌、生態銀行、水美經濟」三項創新為動力、以綠色發展考核評價體系為導向的綠色發展體系，探索走出了一條生態產業化、產業生態化的綠色發展新路。
與此同時，與綠水青山相得益彰的旅遊、現代綠色農業、生物、健康養生、先進製造業、文化創意、數字信息等七大綠色產業初見雛形。
袁毅進一步闡述：如果說農業文明的綠水青山是解決溫飽的食源，工業文明的綠水青山是工業生產的資源，後工業化時代的綠水青山則是品質生活不可或缺的重要組成部分。
他說，南平不僅有望山見水的美麗鄉愁、鳥語花香的田園風光，更有充滿活力的生態經濟、前景可期的綠色金庫，城市的影響力、吸引力和百姓的獲得感、幸福感正在不斷提升。
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