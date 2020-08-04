陸電動車無人車加速 車企聚焦續航力

大陸的汽車電動化和自動化應用日趨加速，各大車企轉型速度不減，研發創新和落地應用勢頭正旺。目前，主要車企在高端電動車領域發力，提高續航能力成為各家競爭的主要目標。

經濟參考報報導，業界領頭企業特斯拉已經放出明確信號，認定各型號車的續航里程將有更高標準。公司CEO馬斯克表示，目前，純電動車續航里程不應低於300英里（約合483公里）。他透露，在對特斯拉Model Y標準續航版車型的測試中發現其續航里程低於250英里，正是由於這個原因，他們取消了Model Y標準續航版這一車型。馬斯克希望通過此舉設立一個行業標準，規範電動車市場，提升車主的購車、用車體驗。

近期豪華車廠紛紛布局純電動車，新車型上市近在咫尺。寶馬公司日前宣布了一項全面的產品改革計畫，其中包括推出全電動寶馬5系。寶馬公司表示：「我們的目標是在10年內將超過700萬輛電動汽車投入市場，其中三分之二採用全電動驅動系統。」寶馬稱，到2023年將有25款電動車型上路，其中近半數為全電動汽車。

另外，捷豹和奧迪也均加入純電動車的戰略布局。部分科技廠商也加速布局進入純電動車產業。索尼日前首次在日本公開了純電動概念車型「VISION-S」，並將在2020年內啟動純電動汽車的公路行駛試驗。據日本媒體報導稱，索尼今後還將開發SUV等多種車型，同時考慮在日美歐開展行駛試驗。今年初，VISION-S純電動車在2020年美國拉斯維加斯消費電子展（CES）上正式亮相，百公里加速4.8秒，時速可達240公里。

由於全球環保標準趨嚴和消費者需求的提高，車企布局電動車並未受到疫情的持續影響，相關合作也在加速。

戴姆勒計畫擴大與雷諾的合作，共享更多的電動汽車技術。戴姆勒曾在2019年對外表示，其MPV車型梅賽德斯-奔馳Citan的下一代純電動版本將使用雷諾-日產的電動化技術，並基於雷諾Kangoo車型進行打造。

除了競爭日趨激烈的電動車領域，自動駕駛技術和產品也在近期落地應用。美國自動駕駛在測試方面也在加速推進。據不完全統計，美國加州機動車管理局已批准超過62家公司在加州道路上測試自動駕駛汽車。在測試許可方面，初創公司AutoX成為第一家獲得美國加州機動車管理局自動駕駛汽車無人駕駛測試許可的中國公司，也是第三家在加州獲得無人駕駛許可的公司。