專家：陸政策收緊穩經濟 人民幣漲勢未歇

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋3日指出，3個月的上海人民幣拆放利率(SHIBOR)與倫敦同業拆放利率(LIBOR)相比，利差已放大至逾兩年新高，同時中美10年債利差亦持續在歷史高位徘徊，顯示不論是以貨幣市場或資本市場來衡量，中美利差持續擴大是不爭的事實，有利於跨境資金流入，形成人民幣下檔支撐。

上周非美貨幣以歐元為首持續攀高，美指承壓再創兩年新低，而人民幣雖因中美摩擦擾動漲幅受限，中間價仍一路升值，陸續升破7元、6.99元。隨後眾所矚目的7月美國聯準會利率決議一如預期，維持利率不變，但聯準會主席鮑爾卻直接表態從未考慮過升息。

如此鴿派的言論激勵市場投資人，股市等風險資產聞訊上漲，人民幣漲幅擴大，國際美元持續下挫。最終離岸人民幣兌美元(USDCNH)周線升值約349點，收在6.9824元，升值幅度0.50%；在岸人民幣兌美元(USDCNY)周線升值約432點，收在6.9752元，升值幅度0.62%。

另外，受益於需求逐步回暖，大陸7月製造業指數表現良好，呈現連續三個月上揚的趨勢，並優於市場預期，尤其新訂單指數亦同步連續三個月回升。可惜受制於全球疫情尚未平復，新進出口訂單指數雖持續改善，卻仍落在50榮枯線之下，後續整體指數如要繼續攀升，國際疫情止穩將是關鍵。

境內貨幣市場方面，無懼月末緊縮，大行融出意願未減，資金面供需平穩；在人行逆回購對沖下，隔夜質押式回購利率一度跌破1.40%，月末當日價格雖有反彈，隔夜利率依舊持穩在1.90%附近。而在公開市場方面，人行除了對沖原到期的逆回購交易外，同時額外增量操作，以減緩月末帶來的資金需求，累計單周淨投放人民幣1,000億元。

依據上周中共中央政治局會議內容可知，降息降準再貸款等用詞未被提及，預估未來貨幣政策將逐漸由全面寬鬆轉為中性偏鬆。展望本月，中期借貸便利(MLF)總到期量有人民幣5,500億元，預期將減量續做，並維持以逆回購來對沖短期缺口操作模式。

境外市場方面，香港人民幣拆放利率(CNH Hibor)大致走平，變動不大。而同業拆款利率則多數持穩於區間，但至月末因大行供給收斂，隔夜價格突然驟升，利率自早盤2.20%拉升至2.80-3.50%區間。掉期方面，整體人民幣利率持平或微幅下行，但由於美元利率下行幅度更大，各天期換匯點仍呈現上揚趨勢。