快訊

撞不到鬼的靈異小說家：攤大「為鬼代言」的創作哲學

中颱哈格比預計晚間11:30解除海警 明南台灣花東嚴防大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家：陸政策收緊穩經濟 人民幣漲勢未歇

聯合報 / 記者劉秀珍╱即時報導
大陸貨幣政策從寬鬆轉向中性，人民銀匯率維持升值趨勢。（美聯社）
大陸貨幣政策從寬鬆轉向中性，人民銀匯率維持升值趨勢。（美聯社）

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋3日指出，3個月的上海人民幣拆放利率(SHIBOR)與倫敦同業拆放利率(LIBOR)相比，利差已放大至逾兩年新高，同時中美10年債利差亦持續在歷史高位徘徊，顯示不論是以貨幣市場或資本市場來衡量，中美利差持續擴大是不爭的事實，有利於跨境資金流入，形成人民幣下檔支撐。

上周非美貨幣以歐元為首持續攀高，美指承壓再創兩年新低，而人民幣雖因中美摩擦擾動漲幅受限，中間價仍一路升值，陸續升破7元、6.99元。隨後眾所矚目的7月美國聯準會利率決議一如預期，維持利率不變，但聯準會主席鮑爾卻直接表態從未考慮過升息。

如此鴿派的言論激勵市場投資人，股市等風險資產聞訊上漲，人民幣漲幅擴大，國際美元持續下挫。最終離岸人民幣兌美元(USDCNH)周線升值約349點，收在6.9824元，升值幅度0.50%；在岸人民幣兌美元(USDCNY)周線升值約432點，收在6.9752元，升值幅度0.62%。

另外，受益於需求逐步回暖，大陸7月製造業指數表現良好，呈現連續三個月上揚的趨勢，並優於市場預期，尤其新訂單指數亦同步連續三個月回升。可惜受制於全球疫情尚未平復，新進出口訂單指數雖持續改善，卻仍落在50榮枯線之下，後續整體指數如要繼續攀升，國際疫情止穩將是關鍵。

境內貨幣市場方面，無懼月末緊縮，大行融出意願未減，資金面供需平穩；在人行逆回購對沖下，隔夜質押式回購利率一度跌破1.40%，月末當日價格雖有反彈，隔夜利率依舊持穩在1.90%附近。而在公開市場方面，人行除了對沖原到期的逆回購交易外，同時額外增量操作，以減緩月末帶來的資金需求，累計單周淨投放人民幣1,000億元。

依據上周中共中央政治局會議內容可知，降息降準再貸款等用詞未被提及，預估未來貨幣政策將逐漸由全面寬鬆轉為中性偏鬆。展望本月，中期借貸便利(MLF)總到期量有人民幣5,500億元，預期將減量續做，並維持以逆回購來對沖短期缺口操作模式。

境外市場方面，香港人民幣拆放利率(CNH Hibor)大致走平，變動不大。而同業拆款利率則多數持穩於區間，但至月末因大行供給收斂，隔夜價格突然驟升，利率自早盤2.20%拉升至2.80-3.50%區間。掉期方面，整體人民幣利率持平或微幅下行，但由於美元利率下行幅度更大，各天期換匯點仍呈現上揚趨勢。

人民幣

延伸閱讀

亞馬遜大火頻率增 專家估9月達高峰

白宮防疫專家柏克斯：病毒擴散 鄉村與城市同樣猛烈

比利時男疑染疫數月才確診 張上淳：紐西蘭也有類似個案

陸防疫專家抵港 冀短期提高病毒檢測量

相關新聞

大陸玉米期貨價格漲20% 8月庫存拉警報

中華糧網今（3）日統計顯示，7月底大陸臨儲玉米累計成交3,996萬噸，按照庫存數量來看，剩餘庫存玉米僅夠拍賣四次，這也意...

歐菲光上半年淨利潤人民幣5.02億元

歐菲光3日晚間公告今年上半年財報，今年上半年營業收入人民幣234.65億元，年減0.53%；淨利潤人民幣5.02億元（約...

專家：陸政策收緊穩經濟 人民幣漲勢未歇

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋3日指出，3個月的上海人民幣拆放利率(SHIBOR)與倫敦同業拆放利率(LIBOR)...

貿戰、疫情打擊！三星關閉大陸最後工廠 半數員工受影響

三星電子1日表示，其在大陸的最後一間電腦工廠將關廠，這是最新一家把生產工作自大陸遷出的製造商，三星發給員工的通知指出，三...

港媒：北京強拆民居 由低端人口轉向中產

港媒報導，官方上週出動上千人員推倒北京懷柔區一間四合院的圍牆，理由是「建築物違規」。有學者說，當局強拆目標由低端人口轉向...

易綱：提高貨幣信貸政策執行有效性

大陸央行網站3日公告，人民銀行行長易綱日前到人民銀行營業管理部調研並召開座談會，針對當前小微企業融資問題，將進一步提高貨...

美中緊張曾因「一隻烤鴨」降溫 為何百年老店全聚德風光不再？

北京早年有句順口溜是這麼說的：「不到長城非好漢，不吃烤鴨真遺憾」，而這烤鴨指的正是百年老店「全聚德」的烤鴨。衝著這句話，曾經有非常長的一段時間，所有來到北京的人，包括各國政要，都要到全聚德品嚐其獨特的烤鴨風味。

7月財新大陸製造業PMI升至52.8 創9年半新高

財新網今（3）日公布7月財新大陸製造業採購經理人指數（PMI）為52.8，較6月提高1.6個百分點，為2011年2月以來...

從投行看大陸--20年連載／台籍個人大陸投資股票實務

台籍個人在大陸投資A股股票的核心問題是資金來源及無法將收益匯回境外。

陸嚴管遊戲 中小型業者衝擊最大

財新網報導，這次版號政策，影響最大的是中小型遊戲廠商，一名遊戲行業資深從業者表示，雖然版號申請的門檻對於大小遊戲廠都一樣...

海爾智家 將收購海爾電器

海爾智家私有化海爾電器的方案終於公布，海爾智家以協議安排的方式私有化海爾電器，意即收購股權讓海爾電器下市，將向股東提出私...

廣州互聯網峰會 聚焦技術創新

由全球IPv6論壇主辦的「2020全球IPv6下一代互聯網峰會」於7月30日至31日在廣州舉行。峰會期間，發布多項IPv6新產品，還成立全球IPv6測試中心廣州實驗室與廣州南沙新區純IPv6示範基地。中國工程院院士鄔賀銓、全球IPv6論壇主席拉提夫·拉蒂德等行業專家通過線上線下方式，共議技術融合創新、全球技術協同創新、IPv6產業發展等主題。

熱門新聞

電影「八佰」票房估64.2億 成為華誼兄弟救命稻草

中芯國際薪酬偏低員工流失率超2成 遠高於台積電5%水平

配合大陸嚴審 蘋果單日下架3萬App

83歲獨居老翁省15元車費 每日走路3小時取免費飯盒

北斗3號衛星核心組件 100%大陸製造

字節跳動：臉書抄襲抹黑 公司全球化困難多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。