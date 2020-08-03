大陸對美國進口聚苯醚反傾銷調查

大陸商務部今（3）日公告，決定自今日起對原產於美國的進口聚苯醚，進行反傾銷立案調查。

聚苯醚可用於注塑、擠塑、合金等，產品廣泛應用在光伏、汽車、通信、電子電器、水處理、醫療器械等領域。

商務部指出，根據申請人提供的證據和商務部的初步審查，申請人及支持申請企業聚苯醚的合計產量在2017年、2018年和2019年均佔同期中國同類產品總產量的主要部分，符合大陸有關國內產業提出反傾銷調查申請的規定。

本次調查確定的傾銷調查期為去年1月1日至去年12月31日，產業損害調查期為2017年1月1日至去年12月31日。調查自本周一起開始，通常應在明年8月3日前結束調查，特殊情況下可延長至2022年2月3日。