大陸玉米期貨價格漲20% 8月庫存拉警報

中華糧網今（3）日統計顯示，7月底大陸臨儲玉米累計成交3,996萬噸，按照庫存數量來看，剩餘庫存玉米僅夠拍賣四次，這也意味著8月底將耗盡。而在大連交易的玉米期貨價格已上漲20%。

網易報導，玉米現貨價格也創下臨儲時代新高。目前產區玉米最高價格每公斤人民幣1.3元，東北地區玉米最高價格突破人民幣1元，這兩個價格，一個僅次於2014年大陸玉米創下的人民幣1.4元的高位，創下後臨儲時代玉米價格的新高，一個則宣示著時隔六年後，東北玉米再次回到1元價位。

但隨著玉米價格的走高，市場一些輿論壓力開始顯現，無論是修改拍賣規則，還是約談傳聞，都對玉米未來的走勢帶來不確定性。

英國金融時報報導，新冠肺炎疫情自2月爆發以來，在大連交易的玉米期貨價格已漲20%左右，美國玉米期貨價格同一期間跌12%。玉米價格上漲帶動大陸食品通膨率近幾個月升至雙位數百分比，大陸擴大進口玉米的壓力增。

大陸交易員表示，隨著北京當居持續試圖淡化官方在玉米交易扮演的角色，政府玉米庫存近幾年大減90%，庫存大減是玉米價格持續上漲的原因。分析認為，從目前速度來看，大陸政府玉米庫存最快8月底可能耗盡。