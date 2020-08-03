7月財新大陸製造業PMI升至52.8 創9年半新高

財新網今（3）日公布7月財新大陸製造業採購經理人指數（PMI）為52.8，較6月提高1.6個百分點，為2011年2月以來最高，連續三個月處於擴張區間，為2011年2月以來最高。

此走勢與大陸國家統計局製造業PMI一致，7月製造業PMI為51.1，高於上月0.2個百分點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月局部疫情反彈不改大陸整體偏好的趨勢，經濟修復仍在持續，供給、需求兩側同步轉好，相關指標亦保持良好態勢，但就業和外需的疲弱仍需引起重視。

製造業產出已連續五個月處於擴張區間，7月生產指數為2011年2月以來最高。許多企業表示，市況從疫情中逐漸恢復，客戶需求增強。新訂單指數也錄得2011年2月以來最高，連續兩個月處於擴張區間。海外疫情繼續拖累出口，7月新出口訂單指數繼續處於收縮區間，但降幅為六個月以來最低。

中證網報導，新訂單增加導致企業積壓工作量小幅上升，積壓工作指數在擴張區間小幅上升。但製造業企業對增加用工仍持謹慎態度，7月就業指數連續第七個月處於收縮區間，不過，降幅為今年以來最低。

據企業反映，增效、裁員、員工離職後未填補空缺等原因，導致企業7月壓縮用工，也有部分企業稱因顧客需求上升而增加人手。

新訂單增加，也導致廠商繼續增加採購，原材料庫存指數連續兩個月處於擴張區間，為2018年3月以來最高。產成品庫存指數則連續三個月處於收縮區間，但降幅輕微，與上月幾乎持平。企業普遍反映，產成品庫存下降與市場需求改善及交付新訂單相關。

製造業界對未來12個月持樂觀態度，7月大陸製造業樂觀度雖較上月小幅回落，但仍處於較高水平。企業普遍看好增長前景，原因是預期經濟將從疫情中繼續恢復，市場需求將進一步增強。