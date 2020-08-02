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中芯國際薪酬偏低員工流失率超2成 遠高於台積電5%水平

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/中芯國際官網
圖/中芯國際官網

在大陸政府的大力支持下，大陸最大晶圓代工廠中芯國際，最近在上海科創板風光上市，不過傳出中芯國際因薪酬偏低，人才流失率超過2成，遠遠高於行業龍頭台積電5%水平。

新浪科技報導，熟悉中芯國際的半導體投資研究從業人員陳穰表示，中芯國際工資待遇偏低，在行業中算是墊底的，該公司一線工程師的平均年薪不到人民幣15萬元（新台幣64.2萬元），開給知名實驗室出來的博士年薪也不到人民幣30萬元，這個水準只有台積電的幾分之幾。

中芯國際的IPO招股說明書所披露的數字顯示，該公司2019年研發人員的平均薪酬為人民幣36.7萬元（新台幣157.2萬元），員工薪酬的中位數為人民幣38.3萬元（新台幣164萬元）。

陳穰指出，台積電是晶片產業中薪資待遇的領頭羊，台灣相關專業畢業生剛進入台積電，年薪至少有人民幣50萬元以上，工作幾年，薪水加股票就可拿到約人民幣200萬元，若擔任該公司小主管，年薪可能就有人民幣好幾百萬。

在知乎上，有匿名中芯國際員工吐槽，薪水無法支撐起在一線城市買房。中芯國際的總部在上海，如按照一線研發人員的收入水準，要應對上海的高房價會有些壓力山大。

根據中芯國際「2018年企業社會責任報告」數據，2018年中芯國際員工流失率為22%，約是平均水平的1.3倍，其中上海、北京、深圳工廠的員工流失率分別佔52.2%、25.7%、11.7%，是流失率最高的前三大城市。

而台積電在2015年至2019年期間，員工主動離職率最高不超過5%，2019年為4.9%。

由於人才流失率高，中芯國際被戲稱為「黃埔軍校」、「培訓基地」，為行業培養許多晶片人才，為他人作嫁。

陳穰指出，中芯國際的員工一挖就能挖走，進來一大批畢業生，幹不到1年就沒剩幾個，超過3年的少之又少。

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