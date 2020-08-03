台灣牙醫浙江逐夢 家庭事業兩全

9年前，27歲的程華偉追尋長輩足跡，從台北到浙江臨海登陸尋夢。10年裡，他從一名醫院的實習生，到和同事合開了一家口腔診所，並組建一個幸福美滿的家庭，程華偉直言：「這裡是圓夢的地方」。

中新社報導，13歲時，程華偉跟姊姊離開台北到海外求學。談及大學選擇口腔專業的原因，他說，是因為他想為自己講話漏風的爺爺鑲上一口好牙。「爺爺早年帶著家人去了台灣，我從小就聽爺爺講家鄉的山山水水、人情世故，可能那時就已經在我心裡埋下了來大陸創業圓夢的種子。」

2012年，初到臨海的程華偉憑藉其優秀的專業知識進入台州醫院口腔科學習、工作。在台州醫院口腔科的5年時間，他不僅積累豐富的從業經驗，還收穫了與同科室妻子小迪的美好愛情。

2019年7月29日，程華偉與朋友蔣頌瑤合開的口腔診所在臨海市區正式開業，該診所占地220平方公尺，投資約200萬元人民幣。從前期申報材料的準備到部門的聯繫，再到診所的設備採購、設計裝修、環保測評等，程華偉都親力親為。「設備、功能室的設置都是參照三甲醫院的標準採購、設計的」。

然而，2020年突如其來的新冠肺炎疫情，打亂了口腔診所的經營。「診所從1月17日開始停業，那時沒有營收，我們每月虧損4萬元左右。在當時全民抗疫的大背景下，診所也響應號召，將自己庫存的口罩全部捐獻了出來。」程華偉表示。

「3月下旬，診所在做好相應防護措施的前提下終於可以重新開業了。政府工作人員主動上門指導、驗收，發放疫情補助，為我們能在第一時間營業創造了有利條件。」程華偉對政府給予他的支持和幫助表示感謝。

隨著疫情獲有效控制，民眾的工作生活也逐步走向正軌。程華偉的口腔診所業績也開始逐步提升，資金回籠讓他萌生了在臨海開分店的想法。「如今診所各項業務都回到了正軌，從事口腔事業是我一直以來的理想，我願意貢獻綿薄之力，讓更好的口腔服務在臨海生根發芽。」程華偉如是說。