全力復甦貿易 歐企續赴進博會

儘管受新冠肺炎疫情影響，正在籌備中的「第三屆中國國際進口博覽會」依然吸引許多歐洲企業參與。在德國漢高等進博展商看來，繼續舉辦第三屆進博會是推動全球貿易發展、助力經濟復甦回暖的有力之舉。

新華社報導，漢高大中華區總裁榮傑認為，將要舉辦的第三屆進博會，是市場信心回升和商業活動恢復發展的一個積極信號。「中國是對漢高最具吸引力的市場之一，對我們的全球業務發展有重要的戰略意義。」榮傑說。在第三屆進博會上，漢高將首次攜手所有業務部門參展。除了美髮護髮產品，還包括洗滌劑及家庭護理等產品和解決方案。

已連續兩年參展進博會的德國企業卡赫是全球最大的清潔設備和清潔解決方案提供商之一。為迎接第三屆進博會，卡赫計畫攜德國原裝進口的第三代全天候多功能清掃車參展。半年多來，卡赫針對中國大陸市場需求進行了特別設計以適應中國大陸交通道路的實際情況。

為中國大陸市場打造定製款的不僅有卡赫。義大利產品進口商桑哆仕國際貿易（上海）有限公司的總經理鄭麗艷在參加第二屆進博會後，曾聯繫廠商為中國大陸市場量身定製了一款小瓶裝義大利奶酒。

「隨著中國社會的發展，現在追求高端品質食品以及高品質生活的人越來越多，所以我們非常看好中國市場。」鄭麗艷說，第二屆進博會為公司產品推廣提供一個很好的平台，期待第三屆進博會更上一層樓。

為了更好地服務進博展商、創造更好的營商環境，上海還推出多種舉措進一步擴大進博會溢出效應，營造「永不落幕」的進博會。

上海市虹口區近日啟動為期十天的德國品質生活館展示活動，為諸多德國企業提供了與本地市場互動的平台，促進「展品變商品」。