帶貨直播 浙江臨海眼鏡業轉機

浙江台州是中國大陸太陽鏡生產基地和眼鏡出口基地。僅臨海眼鏡產業重鎮—杜橋鎮，擁有眼鏡生產企業近千家，銷售經營戶千餘家，從業人員近六萬。新冠肺炎疫情使臨海眼鏡產業陷入困境，眼鏡行業抱團取暖，在穩訂單同時，積極開拓市場、塑造品牌、提升質量，借疫情大考轉型升級。

中新社報導，以杜橋為核心的臨海眼鏡產業集群，源於1970年代。「當時，杜橋人走街串巷推銷從溫州、廣州進貨的眼鏡，形成了產業群體與銷售網絡。」臨海市眼鏡行業協會秘書長陳兆水回憶，隨著越來越多家庭作坊式小工廠的出現，眼鏡產業群開始萌芽。

「杜橋眼鏡名氣漸大，卻一直與定位『中低端』的標籤如形隨影，嚴重影響著杜橋眼鏡的口碑。」陳兆水坦言，相較於深圳、廈門、溫州、丹陽等地，臨海眼鏡行業過去靠「低價競爭」開拓市場的優勢越來越弱。

外貿是臨海眼鏡行業的主要銷售渠道，疫情使很多外向型企業措手不及，「很多來自海外市場的訂單都被取消或延遲，帶來了巨大壓力。」一位眼鏡生產商坦言。 出口產品轉內銷（杭州站）活動周，近日在浙江杭州舉行，近百家外貿優質企業集中展銷千餘款產品，助力外貿企業開源創收，提振消費。 中新社

企業紛紛生產適銷對路的產品，抓住新機遇。疫情防控階段，護目鏡的需求量一度劇增。「對眼鏡製造業，此類轉型並不複雜，不用改變生產線，只需更新設計方向和材料就行。」浙江譽博眼鏡有限公司總經理周桂兵說。

在多方努力下，臨海多家眼鏡企業投產護目鏡，陸續拿到了國外認證證書；行業內互幫互助，用「共享訂單」模式帶動生產。「護目鏡畢竟不是長期的生意，卻是深耕國外市場的一個契機。」周桂兵說，不能再走同質化、打價格戰的老路了。

作為傳統產業，眼鏡產業長期來因技術含量低、高端品牌少等制約發展。近年來，臨海市政府整治眼鏡行業，並對企業技術改造實行補助政策，提升產品質量。鼓勵企業參加展銷會，推廣品牌，打開眼鏡銷路。

「帶貨直播」有望給臨海眼鏡帶來流量經濟。杜橋電商協會會長陶永才說，目前臨海眼鏡不少以成品出口，也有自己的設計和品牌。不少企業已出現轉機，穩住外貿訂單，積極開拓大陸國內市場，打出自主品牌。