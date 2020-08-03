青海首次 中歐班列載來俄燕麥
中新社報導，青海首趟農產品進口中歐班列迎接儀式2日在西寧舉行，1118噸俄羅斯燕麥搭乘中歐班列順利抵西寧，這也是青海首次進口燕麥。此趟中歐班列從俄羅斯出境，途經俄、蒙、中三國，晝夜不停行駛了5700多公里後，順利抵達西寧。
「此次進口將促進青海省與『一帶一路』沿線國家糧油產業合作發展、緩解青海糧食加工企業原料不足。」西寧海關動植物和食品檢驗檢疫處科長梁莉2日表示。
青海青麥食品有限公司董事長陳建林說，隨著公司生產線規模的擴大，燕麥需求愈來愈大，通過各級政府的幫扶，從俄羅斯進口的1118噸燕麥搭乘中歐班列，順利抵達西寧，對後期企業發展奠定基礎。後期，還將與哈薩克、芬蘭等一帶一路沿線國家達成協議，擴大進口。
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