廣州互聯網峰會 聚焦技術創新

由全球IPv6論壇主辦的「2020全球IPv6下一代互聯網峰會」於7月30日至31日在廣州舉行。峰會期間，發布多項IPv6新產品，還成立全球IPv6測試中心廣州實驗室與廣州南沙新區純IPv6示範基地。中國工程院院士鄔賀銓、全球IPv6論壇主席拉提夫·拉蒂德等行業專家通過線上線下方式，共議技術融合創新、全球技術協同創新、IPv6產業發展等主題。

中新社報導，IPv6是第六代互聯網協議，被設計用於替代使用了逾30年的IPv4（第四代互聯網協議），IPv6較IPv4的IP地址更充足、安全性更高，可解決現在IP地址枯竭問題，為物聯網時代的發展提供網絡基礎。

「目前大量建設的雲平台、雲服務中心、數據中心，包括基礎網絡等，完全可以基於IPv6實現，特別是可以做純IPv6，通過IPv6來提質降本。」鄔賀銓在峰會表示，IPv6可結合「5G+邊緣計算」實現載物、上雲、融智、賦能，建成IPv6的服務中心，同時瞄準珠三角的製造業，開發基於IPv6的製造業數字化轉型升級。

「世界正在向一個端到端可控的全新互聯網演進，比如谷歌、Facebook、YouTube等都是純IPv6的最佳實踐代表。」峰會現場，拉提夫·拉蒂德通過線上視訊表示，基於IPv6的物聯網將會取得更大成就，在5G的低延時場景中，IPv6結合5G能够在更多的設備得到使用，實現端到端模式，實現源地址和目標地址單點傳輸，尤其是在需要高質量服務的場景下。

峰會期間，絲路產業與金融國際聯盟理事長曹文煉、推進IPv6規模部署專家委員會副秘書長田輝等專家，還就後疫情時代的全球技術協同創新展開討論。