為1個賭約 曾文子扎根大陸23年

1997年，曾文子與丈夫吳錫祺一起從台灣彰化來到福建漳州創業，現為漳浦彩露華化妝品有限公司副總經理。「大陸市場廣闊，美妝行業十分適合電商銷售，公司產品正由出口轉向內銷。」來到大陸投資興業23年，台商曾文子繼續深耕她的「美麗事業」。

去大陸前，曾文子在台灣已擁有安穩生活，跟朋友談起想來大陸創業的念頭，沒想到卻換來朋友們不理解。於是，朋友們開玩笑和曾文子打賭，賭約是：假如曾文子可以在大陸堅持3個月以上，每人贈送她一餐價值上萬元的宴席。

結果，在不被看好的情況下，曾文子不但贏得了好幾場昂貴的宴席，更得到眾好友的認可和支持，最重要的是她在大陸收穫了前景很好的化妝品事業。說起這件事，曾文子到現在仍覺得很開心，她說：「那可是1997年的時候，一餐1萬塊錢的宴席哦！」

走進漳浦彩露華化妝品有限公司，公司展廳猶如少女的大型夢幻化妝台，各式彩妝、護膚品陳列，琳瑯滿目。而工廠車間內，造型精巧的化妝軟管、塑殼接連產出。20多年來，這座2萬多平方米的「美麗工廠」代工生產上百種美妝保養產品，主要銷往歐美地區。

近幾年，公司上線電商平台，打造「玻兒」、「綠野仙境」等美妝品牌，拓展「微商」、電商銷售…擴大內銷，成為曾文子一家拓展「美麗事業」的新畫筆。

「大陸緊跟潮流的愛美人士愈來愈多，市場十分可觀。」在曾文子看來，擴大內銷，必需跟上「新零售」風潮，有生產優勢，加入電商銷售能減少行銷成本；網路平台上貌美的「網紅」主播帶貨，也很貼合消費群體。

曾文子的丈夫吳錫祺說，公司產品90%出口。回憶初到大陸時，夫妻二人少不了一番感慨；公司歷經搬遷，從漳州龍海市角美鎮到藍田工業區，最終落戶漳浦縣。幾經輾轉，夫妻二人始終堅守。妻子注重市場調研、對接客戶，丈夫則負責研發設計，使得「美麗事業」穩定發展。更讓二人有底氣的是，兒子吳達恩從北京中醫藥大學畢業後，毅然放棄大城市發展機會，來到漳浦一起經營公司。

「這裡是我們的家，一家人就要共同面對，讓事業、家庭相輔相成。」曾文子透露，一家人正籌畫「網紅」培訓，彙集美妝DIY、家庭教育、產品展銷的綜合觀光工廠也將在年底開始運營。她還將「家庭之道」融入到企業管理中，員工都稱她為「露彩華的媽媽」。「家庭成員分工明確，各自忙碌、相互牽掛。」曾文子稱，這是「美麗事業」延續之道。