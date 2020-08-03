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梅州保稅區 基礎設施啟動
廣東省首個內陸型綜合保稅區梅州綜合保稅區31日啟動建設首期控制性工程和重要基礎設施項目，總投資約4.5億元（人民幣，下同），將為該保稅區如期封關驗收打下堅實的基礎。
中新社報導，大陸國務院不久前正式批覆同意設立的梅州綜合保稅區，是廣東省首個內陸型綜合保稅區。
梅州綜合保稅區位於梅興華豐產業集聚帶中心區域，規畫面積2.53平方公里，其中項目首期規畫面積1.52平方公里，項目二期規畫面積1.01平方公里。項目首期預計2021年4月前完工，包括計畫投資1.8億元，建設綜保三路及跨線橋、綜保五路、綜保六路、中央大道、創業二路、巡邏道等基礎設施；計畫投資1.6億元推進618畝場地平整；計畫投資1.1億元，建設信息化系統、卡口、圍網、查驗場與監管倉庫等監管運營設施。
梅州市市長張愛軍稱，梅州綜保區的設立有利於梅州外向型經濟發展，加快產業轉型升級，為梅州融入粵港澳大灣區建設，打造對外開放新高地，加速振興發展注入了新動能、新動力。
他表示，梅州將盡快研究推出系列政策性文件，著力在保稅加工、保稅物流、保稅服務、跨境電商等方面開展精準招商；吸引專業人才和專業運營機構進入，強化資金等要素保障，加快物流園建設，聯動打造「國際無水港」。
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