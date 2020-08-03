梅州保稅區 基礎設施啟動

9年前，27歲的程華偉追尋長輩足跡，從台北到浙江臨海登陸尋夢。10年裡，他從一名醫院的實習生，到和同事合開了一家口腔診所，並組建一個幸福美滿的家庭，程華偉直言：「這裡是圓夢的地方」。

2020-08-03 00:27