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陸外貿工廠突圍 掀入淘寶潮

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
一家外貿企業的「雙循環」轉變，圖為天津金輪自行車集團有限公司的「單車生活體驗館」——百客屋。 （新華社資料照）
一家外貿企業的「雙循環」轉變，圖為天津金輪自行車集團有限公司的「單車生活體驗館」——百客屋。 （新華社資料照）

疫情之下，不少大陸外貿企業海外訂單受阻，發展乃至生存都面臨挑戰，「線上生意」成為不少外貿企業、特別是中小企業的新出路。

中新社報導，中國大陸提出「加快形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進」的新發展格局，為這些困局中的外貿型工廠指出發展方向。大陸外貿工廠正掀起的一輪新「入淘寶潮」。

海關數據顯示，中國大陸從事進出口的企業大部分來自於廣東、江蘇和浙江三省。而根據阿里巴巴的數據，疫情以來，每天有超過4萬家淘寶新店開業，廣東、江蘇和浙江恰是新開店的主體。其中，外貿工廠型商家的增幅同比翻倍。

在江蘇，絲綢、家紡、牙刷乃至海鮮零食等二十餘個產業帶的企業爭相上線銷售；浙江金華、湖州、台州、溫州等地傳統製造業也都掀起「開網店」大潮；在廣東，超過百個產業帶在淘寶「雲復甦」，同比成交超過去年。

大陸國研新經濟研究院執行院長朱克力說，「最近各地尤其是製造業密集的地區，正在掀起新一輪『入淘』大潮」。和歷史上數次電商大潮不同的是，這次的主體大多是工廠。這些過去為品牌代工或者以出口為導向的生產型企業，在疫情、國際經貿環境變遷和產業數字化轉型的影響下，要通過「入淘」拓展大陸國內市場，獲取自救和企業發展的新動力。

淘寶、天貓、1688、淘寶特價版四個銷售平台，為中國大陸外貿工廠提供了從批發銷貨到品牌打造的全發展周期的方案。此外，作為最新技術，淘寶直播也成為了外貿工廠網上銷售的利器。「以前是吆喝給幾個外國客戶聽，不如現在吆喝給幾萬個國內消費者聽。」有廣東商家說。

中鋼經濟研究院首席研究員、中國企業聯合會特約研究員胡麒牧表示，製造型企業是中國大陸經濟的砥柱，創造了大部分的稅收和就業。這些工廠型企業紛紛向電商轉型，通過最新的數字技術擁抱大陸國內市場，這是中國大陸經濟韌勁的一個體現，在未來也會是中國大陸經濟的一種常態。

淘寶

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