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烏魯木齊：確診、疑似及無症狀感染者醫療救治全免費

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
烏魯木齊市醫療保障局黨組書記何新國2日表示，確診和疑似患者及無症狀感染者醫療救治費用全部免費。（圖／取自BBC中文網）
烏魯木齊市醫療保障局黨組書記何新國2日表示，確診和疑似患者及無症狀感染者醫療救治費用全部免費。（圖／取自BBC中文網）

烏魯木齊市醫療保障局黨組書記何新國於2日召開的新疆第十六場新冠肺炎疫情防控發布會上表示，對當地確診和疑似患者，以及無症狀感染者醫療救治費用全部免費。

據央視新聞報導，何新國表示，第一，要將大陸國家衛健委下發的新冠肺炎診療方案中覆蓋的醫療服務項目和藥品，全部臨時納入烏魯木齊市醫保基金支付範圍。

第二，異地就醫確診和疑似患者及無症狀感染者由醫療救治定點醫院做好患者資訊記錄和醫療費用台帳，醫保支付部分由就醫地醫保經辦機構先行墊付，之後全國統一結算。

第三，未參保患者產生的救治費用也免費，醫療救治定點醫院做好相關資訊記錄和醫療費用台帳，救治費用由烏魯木齊市醫保經辦機構先行墊付，匯總報請市醫療保障和市衛生健康部門審核後，向烏魯木齊市財政部門申請撥付。

第四，康復治療費用結算方面，救治出院的新冠肺炎確診患者，無症狀感染者等實施康復治療所產生的醫療費用，按照新冠肺炎醫療保障特殊政策進行結算，無法分割清楚非治療新冠肺炎費用的可一併按照新冠肺炎醫療保障特殊政策進行結算。

此外，為減輕醫療機構的墊付壓力，對救治患者發生的醫療費用實行單列預算，不納入醫療機構總額預算指標，不降低醫療服務品質及時結算，確保患者不因費用問題得不到及時救治，確保定點醫療機構不因醫保總額預算管理規定影響救治。

新冠肺炎 患者 烏魯木齊

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