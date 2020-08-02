陸監管要求 蘋果不到一天緊急下架大陸區3萬款App

蘋果出手了！數據顯示，截至1日晚上9時，不到一天的時間App Store中國區下架了逾3萬款應用程式，其中遊戲類APP逾2萬款，占比超過86%。據了解，App Store的這個舉措是為了配合大陸監管部門的相關要求，近年來，出於對未成年人成癮激增和暴力攻擊性內容傳播的擔憂，大陸監管部門對移動遊戲採取了更嚴格的審批程序。

據中國基金報報導，七麥數據的監控數據顯示，截至1日晚上9時，不到一天的時間App Store中國區下架了3萬1301款應用產品，其中遊戲類應用2萬6937款，占比超過86%，統計顯示，下架的高峰時段為淩晨的3時到5時，這個時段下架的App數量超過1萬個。而據蟬大師數據統計，預估版號嚴審波及遊戲可能超過5萬個。

據了解，這可能與蘋果在7月正式落地的App Store遊戲新規有關。今年2月，蘋果官方就已經對應用程式上傳後台審核規定進行修改，要求遊戲企業在6月底前，提交在大陸發布的任何付費遊戲或可提供應用內購買項目遊戲的批准文號；6月中蘋果官方曾警告開發者需在6月30日前繳交遊戲版號，否則將無法更新已上架的遊戲，無版號的遊戲也將無法上架。

蘋果在7月31日進行重新審查，7月31日以後，沒有提交批准版號的遊戲，將在中國大陸的應用程式商店下架。事實上，相較安卓的應用程式商店，蘋果規範遊戲版號已經晚了近4年。自2016年以來，Android的Google Play商店已經執行了這個規定，但在iPhone平台上，在等待大陸監管機構批准的同時，允許遊戲先行發行，如今蘋果下架無版號遊戲，也意味著蘋果正式結束了之前的非官方做法。

值得注意的是，蘋果在7月初就已經開始下架無版號遊戲。App分析公司SensorTower的數據顯示，7月第一週，蘋果在中國大陸的應用程式商店中下架了2500多款手機遊戲，是6月同期的4倍。

大陸遊戲版號申請難度不小，審批過程漫長而複雜，對遊戲版號的發行管道有所收緊，這對中小型遊戲開發商的傷害很大，根據大陸國家新聞出版署發布的大陸國產網絡遊戲審批信息顯示，2017年全年獲得版號的遊戲數量為9368款，2018年為2064款，去年僅1468款，而2020第18屆中國國際數字娛樂產業大會上透露的數據顯示，上半年官方共計發出遊戲版號779款。

對此，AppIn China市場經理Todd Kuhn認為，這對中小型開發商的收入影響最大，由於獲得遊戲版號相當困難，這對整個大陸iOS遊戲行業產生了巨大影響。