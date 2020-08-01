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華為任正非罕見連三天露面 傳遞信號：挖人才
華為創始人、CEO任正非非罕見連三天露面，澎湃新聞報導，任正非7月29日至31日帶隊，三天連訪滬、蘇四名校。證券時報報導，任正非傳遞兩個重要信號，一是上海將成為華為發展的重要戰略之地；二是華為正計畫挖掘、儲備人才，助力晶片自主、人工智慧產業壯大。
澎湃新聞報導，任正非帶隊，包括華為戰略研究院院長徐文偉和2012實驗室總裁何庭波隨行，到訪了上海交通大學、復旦大學、東南大學和南京大學。
任正非均與專家進行了座談，討論話題涉及校企深層合作，科研與產業的深度融合，培育高科技創新人才，基礎研究和技術開發等。
華為從去年5月被美國列入實體清單後，任正非開始從幕後走向台前，頻繁接受全球知名媒體專訪，向世界積極曝光。但今年起任正非卻轉為低調，鮮少露面。
證券時報報導，任正非罕見連三天露面可謂今年以來首度最高調之行，此前未接受任何一家權威媒體專訪。
報導指，任正非藉此透露華為最新信號。一是上海將成為華為重要戰略之地，二是挖人才，助力晶片自主、計算戰略等。
報導進一步指出，任正非此行或有意以上海為發展「內迴圈經濟」的引擎、「外迴圈經濟」的橋頭堡，鋪路華為人工智慧、計算戰略、晶片自主等。
此外，陸媒報導，任正非此行金句連連，他在上海交通大學說，希望大學像燈塔，照亮自己，也照亮別人；他在復旦大學說，未來拼什麼，就是拼教育、拼人才；他在東南大學說：教授甘坐冷板凳，這就是中國的希望。
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