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字節跳動考慮大陸業務在香港或上海上市 但更傾向香港

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
抖音母公司字節跳動大樓外觀。圖／36Kr
抖音母公司字節跳動大樓外觀。圖／36Kr

TikTok抖音海外版）面臨全美封禁的緊張背景下，大陸科技巨頭字節跳動正考慮將大陸業務，放在香港或上海上市，不過在這兩個地點中，該公司更傾向於香港。

消息人士表示，大陸業務若單獨上市，估值將超過1000億美元（約新台幣3兆元）。

路透報導，此外，字節跳動同時也在研究在歐洲或美國上市，規模較小的非大陸業務的可能性，其中包括TikTok（抖音海外版）。

不過，該公司將整個業務分拆為兩家上市公司的想法，和上市地點的討論都是初步，可能會發生變化；字節跳動和港交所拒絕置評。

一位知情人士表示，字節跳動在2019年創造了29億美元的利潤，該公司2020年收入目標為人民幣2000億元，其中TikTok將在2020年實現10億美元營收。

上周有消息指出包括紅杉資本在內的一些字節跳動風險投資者，已經催促字節跳動跳動CEO張一鳴出售TikTok的多數股權，但遭到張一鳴拒絕。

不過，還引發了其他公司及投資者的收購興趣，知情人士表示，投資者對TikTok的估值是2020年營收10億美元的50倍，即500億美元。

數據分析公司Sensor Towe顯示，2020年6月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過9070萬美元，是去年6月的8.3倍，再次蟬聯全球移動應用非遊戲收入榜冠軍，其中大約89%的收入來自大陸版本抖音；美國市場排名第二，貢獻了6%的收入。

新浪港股報導，字節跳動成立於2012年，是最早將人工智慧應用於移動互聯網場景的科技企業之一，截止2020年3月，公司的產品與服務已覆蓋 全球 150 個國家和地區、75 個語種，在 40 多個國家和地區位居應用商店總榜前列，從一家黑馬成長為一家超大型集團公司。

字節跳動在海內外推出多款有影響力的產品，包括綜合信息類的今日頭條、TopBuzz、News Republic， 視頻類的抖音、TikTok、西瓜視頻、BuzzVideo、火山小視頻、Vigo Video，以及 AI 教育產品、AI 技術服務和企業 SaaS 等新業務。

TikTok 抖音 香港

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