福建推「台陸通」帶薪實習 60天可領2.4萬

福建平潭今（31）日推出「台陸通」帶薪實習計畫，向18至45歲的台灣民眾提供新媒體營運、視覺設計、新聞採編、軟體發展等實習職缺，60天的生活補助及薪貼為人民幣5,800元（約新台幣2.4萬元）。

中新社報導，「台陸通」公共資訊服務平臺位於福建平潭台創園，是大陸首個跨海峽服務的公共資訊服務平臺，利用大數據、互聯網技術，為台胞提供涵蓋證照、政務、交通、通信、金融、生活共六大類36項便利服務。截至目前，台胞用戶註冊數超過12萬人。

負責營運的福建新通途資訊技術負責人表示，此次帶薪實習實訓計畫集合地在平潭，針對18至45歲的台胞，提供新媒體營運、測試專員、視覺設計、交互設計、UI設計、文案策劃、新聞採編、軟體發展、市場營運等實習職缺，時長為30天、60天或90天。

參與帶薪實習實訓計畫的台胞，可免費入住人才公寓，並可以獲得相應的生活補助及薪貼。其中30天實習實訓為人民幣2,400元，60天為5,800元，90天為9,200元。

報導稱，畢業於華僑大學的台胞陸盈靜近日便通過「台陸通」，與莆田市陽光青少年事務服務中心面試後簽訂勞動合同。她表示，新冠疫情特殊時期，不見面就能完成應聘，對台胞來說方便了很多。