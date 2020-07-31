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華為擠下三星 Q2出貨量躍全球第1

世界日報 / 中國新聞組／北京31日電
研究機構Canalys公布數據，中國華為今年第二季出貨5580萬部手機，超過三星電子的5370萬部，躍居全球最大手機銷售商。圖為華為公司。圖／取材自環球網
研究機構Canalys公布數據，中國華為今年第二季出貨5580萬部手機，超過三星電子的5370萬部，躍居全球最大手機銷售商。圖為華為公司。圖／取材自環球網

研究機構Canalys公布數據，中國華為今年第二季出貨5580萬部手機，超過三星電子的5370萬部，躍居全球最大手機銷售商。這標誌著9年來第一次有除三星或蘋果外的廠商領跑市場。

路透報導，Canalys稱華為第二季銷量同比下降5%，但三星降幅高達30%，歸因於巴西、美國和歐洲等主要市場爆發疫情衝擊銷售。

每日經濟新聞報導，華為目前仍處於美國實體清單之下，其海外出貨量在第二季度同比下降了27%，因此華為將智能手機重心轉向中國國內市場。目前，華為72%的智能手機都在中國內地銷售，已經成為中國市場的主導者，第二季度在中國的出貨量增長了8%。

Canalys資深分析師Ben Stanton提到「這是一個很了不起的成績」，如果不是新冠疫情這樣的結果幾乎不會發生。華為充分利用中國經濟復甦的機會，加速發展智能手機業務。三星在中國的業務非常少，市場份額不到1%，其核心市場，如巴西、印度、美國和歐洲，都受到疫情爆發和隨後的封鎖的嚴重破壞。

Canalys分析師賈沫認為華為很難長期保持領先地位，因為在歐洲等關鍵地區市場的主要渠道合作夥伴對華為越來越謹慎、以採購更少華為的產品和引進新品牌以降低風險。一旦全球經濟開始復蘇，僅靠國內市場將不足以維持華為全球第一的排名。

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