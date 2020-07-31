快訊

7月26萬人次登島！澎湖擬收50到100元旅遊稅

繼承者的指導：日本右翼與李登輝？國家迷惘的感情投射

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星蘇州宣佈裁員8月底關廠 8.5代線TCL接手

聯合報 / 記者戴瑞芬/即時報導
蘇州三星電子電腦下發通知《致員工的相關說明》宣佈裁員，電腦生產線8月底將全部關閉。取自每日經濟新聞
蘇州三星電子電腦下發通知《致員工的相關說明》宣佈裁員，電腦生產線8月底將全部關閉。取自每日經濟新聞

三星集團唯一海外電腦研發和製造基地--蘇州三星電子宣佈裁員，電腦生產線8月底將全部關閉。三星表示，蘇州廠裁員的規模大約有1000人，今後電腦的生產製造將委託給外部公司代工。

蘇州是大陸電子業重要的生產基地，但從2015年起製造廠外移頻傳裁員、縮減生產線，更出現外資大廠撤離潮。包括2015的諾基亞關廠，2016年富士康裁員近6萬，同年6月，造紙業巨頭芬蘭斯道拉恩索集團投資的蘇州紫興紙業關閉解散。2017年1月，全球最大的硬碟製造商希捷關閉蘇州工廠，到了7月，JDI宣佈關閉，9月，藥企葛蘭素史克關閉蘇州工廠。2018年的日東電工、歐姆龍……

三星2002年9月在蘇州成立電腦生產線，2005年5月將所有韓國電腦生產線遷至蘇州，為三星唯一在海外的電腦研發和製造基地。

但三星蘇州廠近6年來出口大減三分之一，從 2013年出口人民幣226.2億元，2019年降為77.5億元嚴重大縮水。

每日經濟新聞報導，蘇州三星電子電腦下發通知《致員工的相關說明》，通知中稱，由於市場競爭激烈，公司產品市場不斷萎縮。為了應對形勢和市場的變化，三星總部調整發展戰略，將進行轉型升級，除研發部門外，其餘人員解除勞動合同。

Wit Disp lay報導，據瞭解，三星蘇州8.5代線共有三大股東：三星Display、蘇州工業園區國有資產控股發展有限公司、TCL華星光電，它們分別持有該條產線60%、30%和10%的股份。其中TCL華星光電是TCL科技控股子公司，TCL科技將近水樓臺先得月，率先拿下三星蘇州8.5代線。預計最快8月簽署股份轉讓協定，10月完成交割。

Wit Display首席分析師林芝指出，如果TCL科技成功收購中電熊貓和三星蘇州8.5代線，屆時，TCL科技將有4條8.5代線、一條8.6代線產能、兩條11代線，在大尺寸液晶面板市場與京東方平起平坐。

三星

延伸閱讀

三星Q2營業利益 大增23%

飛不出疫情風暴 波音估今年將裁員1.9萬人

波音第2季虧損超乎預估 執行長暗示將擴大裁員

華為下調今年印度收入目標50% 計畫裁員60%

相關新聞

三星蘇州宣佈裁員8月底關廠 8.5代線TCL接手

三星集團唯一海外電腦研發和製造基地--蘇州三星電子宣佈裁員，電腦生產線8月底將全部關閉。三星表示，蘇州廠裁員的規模大約有...

陸製造業景氣復甦 7月官方PMI升至51.1

大陸國家統計局今日發佈，7月中國製造業採購經理指數（PMI）為51.1，比上月上升0.2個百分點，連續5個月位於臨界點以...

五中全會 10月召開

中共中央政治局昨（30）日召開會議，決定今年10月在北京召開19屆五中全會，主要議程為制定國民經濟和社會發展第14個五年...

泉州拚經濟 加速布局新興產業

作為「中國民營經濟大市」，福建省泉州市在提振疫後經濟的同時危中尋機，發力新基建新經濟，為經濟持續復甦注入新動能，加快發展...

廣西北部灣港 10萬噸集裝箱船首航

7月30日上午，一艘滿載集裝箱的「中遠太倉號」鳴笛起航，在海事的警戒維護和引航員帶領之下駛離廣西欽州港。這是廣西北部灣港...

去年迄今 廣東減稅降費逾4千億

廣東省第十三屆人大常委會第二十二次會議28日至29日在廣州召開，廣東省發展和改革委員會主任葛長偉在會上表示，廣東落實深化...

陸產客機ARJ21 高高原試飛通過

承擔中國大型客機研製並統籌幹線和支線飛機發展的中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）30日對外宣布，中國國產ARJ21客機...

全球最大功率 神24電力機車下線

全球最大功率「神24」電力機車29日晚在位於湖南株洲的中車株洲電力機車有限公司（以下簡稱「中車株機」）下線。該電力機車以...

富拉凱：就地融資是正道

建霖成功登陸上海Ａ股，發行本益比近23倍，募資金額高達人民幣6.9億元（約新台幣29億元），羨煞不少大陸台資企業。對於企...

建霖上A股 蜜月行情火熱

今年首家在陸股上市的台資企業—廈門建霖健康家居股份有限公司，昨（30）日成功登陸上海A股，股價一開盤就氣勢如虹飆升44%...

台灣金領李紹嬅 投入彩虹公益事業

台灣大學財務金融系、台灣中山大學財務管理專業研究生畢業的李紹嬅，在台灣擁有8年金融業工作經驗，手上握有迄今為止全台灣不到...

中關村5G賽 徵創新應用項目

2020年北京中關村5G創新應用大賽29日在線上正式啟動，面向全球企業和團隊徵集有較高技術水準、有完整落地解決方案、有較...

熱門新聞

賴幸媛曝光兩岸秘密管道 陸委會：恐涉國家機密保護法

黃之鋒等泛民派12人 被取消香港立法會參選資格

統派代表人物 王曉波、毛鑄倫接連逝世

美軍派員赴台開展演訓交流 大陸國防部回應了

李登輝逝世 陸國台辦：台獨是一條絕路

政府指賴幸媛恐違國家機密保護法 幕僚叫屈：前例可循

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。