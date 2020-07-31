三星蘇州宣佈裁員8月底關廠 8.5代線TCL接手

三星集團唯一海外電腦研發和製造基地--蘇州三星電子宣佈裁員，電腦生產線8月底將全部關閉。三星表示，蘇州廠裁員的規模大約有1000人，今後電腦的生產製造將委託給外部公司代工。

蘇州是大陸電子業重要的生產基地，但從2015年起製造廠外移頻傳裁員、縮減生產線，更出現外資大廠撤離潮。包括2015的諾基亞關廠，2016年富士康裁員近6萬，同年6月，造紙業巨頭芬蘭斯道拉恩索集團投資的蘇州紫興紙業關閉解散。2017年1月，全球最大的硬碟製造商希捷關閉蘇州工廠，到了7月，JDI宣佈關閉，9月，藥企葛蘭素史克關閉蘇州工廠。2018年的日東電工、歐姆龍……

三星2002年9月在蘇州成立電腦生產線，2005年5月將所有韓國電腦生產線遷至蘇州，為三星唯一在海外的電腦研發和製造基地。

但三星蘇州廠近6年來出口大減三分之一，從 2013年出口人民幣226.2億元，2019年降為77.5億元嚴重大縮水。

每日經濟新聞報導，蘇州三星電子電腦下發通知《致員工的相關說明》，通知中稱，由於市場競爭激烈，公司產品市場不斷萎縮。為了應對形勢和市場的變化，三星總部調整發展戰略，將進行轉型升級，除研發部門外，其餘人員解除勞動合同。

Wit Disp lay報導，據瞭解，三星蘇州8.5代線共有三大股東：三星Display、蘇州工業園區國有資產控股發展有限公司、TCL華星光電，它們分別持有該條產線60%、30%和10%的股份。其中TCL華星光電是TCL科技控股子公司，TCL科技將近水樓臺先得月，率先拿下三星蘇州8.5代線。預計最快8月簽署股份轉讓協定，10月完成交割。

Wit Display首席分析師林芝指出，如果TCL科技成功收購中電熊貓和三星蘇州8.5代線，屆時，TCL科技將有4條8.5代線、一條8.6代線產能、兩條11代線，在大尺寸液晶面板市場與京東方平起平坐。